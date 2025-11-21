Nezgoda na Miss Universe: Misica Obale Bjelokosti 'upala' u predstavljanje naše Laure Gnjatović

Hrvatska je završila u Top 30 velikog finala Miss Universe na Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović, kao i ostale kandidatkinje, predstavila se na otvaranju finala 74. izbora Miss Universe na Tajlandu. No, neposredno prije Laurina izlaska na pozornicu, kandidatkinja koja joj je prethodila suočila se s poteškoćama.

Naime, riječ je o Miss Obale Bjelokosti, Oliviji Yace, koja se predstavljala neposredno prije Laure. Nakon što je izgovorila svoje ime i prezime, zastala je, a zatim ih ponovila, što se vremenski preklopilo s predstavljanjem naše predstavnice.

Yace je inače smatrana velikim favoritom za pobjedu, a prema kladionicama, kotirala je pri samom vrhu s iznimnim šansama za trijumf. Unatoč spomenutim problemima, predstavnica Obale Bjelokosti, baš kao i Laura, uspjela je proći u top 30. Yace je potom ušla i u Top 12 i u Top 5!

Kako je izgledao taj sitni gaf na početku finala Miss Universe možete pogledati u sljedećem videu:

Por demorona, la representante de Cote D’ Ivoire que además es de las favoritas, no pudo presentarse por completo. #MissUniverso. #MissUniverse #MissUniverse2025 pic.twitter.com/T5PWPhbEiA — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) November 21, 2025

Uoči finale naša Laura je objavila: "Kakav god rezultat bio, Bog zna da sam dala sve od sebe da predstavljam ove prekrasne boje svoje zemlje. Nemate pojma koliko sam zahvalna što imam sve vas iza sebe i kakva mi je čast bila to što su me prozivali i zvali "Hrvatska" umjesto mojim imenom. Učinili ste ovo nezaboravnim. To smo mi. To mi radimo. HRVATSKA ❤️"