TIJEKOM FINALA

Nezgoda na Miss Universe: Misica Obale Bjelokosti 'upala' u predstavljanje naše Laure Gnjatović

Autor
Danijel Lijović
21.11.2025.
u 03:51

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović ušla je u Top 30 Miss Universe, ali nije uspjela proći dalje u Top 12

Hrvatska je završila u Top 30 velikog finala Miss Universe na Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović, kao i ostale kandidatkinje, predstavila se na otvaranju finala 74. izbora Miss Universe na Tajlandu. No, neposredno prije Laurina izlaska na pozornicu, kandidatkinja koja joj je prethodila suočila se s poteškoćama.

Naime, riječ je o Miss Obale Bjelokosti, Oliviji Yace, koja se predstavljala neposredno prije Laure. Nakon što je izgovorila svoje ime i prezime, zastala je, a zatim ih ponovila, što se vremenski preklopilo s predstavljanjem naše predstavnice.

Yace je inače smatrana velikim favoritom za pobjedu, a prema kladionicama, kotirala je pri samom vrhu s iznimnim šansama za trijumf. Unatoč spomenutim problemima, predstavnica Obale Bjelokosti, baš kao i Laura, uspjela je proći u top 30. Yace je potom ušla i u Top 12 i u Top 5!

Kako je izgledao taj sitni gaf na početku finala Miss Universe možete pogledati u sljedećem videu: 

Uoči finale naša Laura je objavila: "Kakav god rezultat bio, Bog zna da sam dala sve od sebe da predstavljam ove prekrasne boje svoje zemlje. Nemate pojma koliko sam zahvalna što imam sve vas iza sebe i kakva mi je čast bila to što su me prozivali i zvali "Hrvatska" umjesto mojim imenom. Učinili ste ovo nezaboravnim. To smo mi. To mi radimo. HRVATSKA ❤️"

Ključne riječi
Laura Gnjatović Miss Universe

Tombstone
Tombstone
04:16 21.11.2025.

Normalno da nije. Prvo nije crnkinja, sto je danas bar medju lgbtqpitd zajednicom pozelljno. Drugo, bjelkinja je, I sto je najgore katolicke je vjere sto.je takodjer u lgbtqpitd svijetu danas vrlo nepozeljno. I na kraju Zena je, sto je u danasnjem lgbtqpitd svijetu najgore sto ti.se moze dogoditi. Zamisli.samo, Zena na izboru za najljepsu zenu....

Kupnja