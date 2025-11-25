FOTO Nesvakidašnji modni detalj Ivane Kovač ukrao svu pažnju! Ovime je poslala moćnu poruku

Pjevačica Ivana Kovač, kći legende hrvatske glazbe Miše Kovača, u ponedjeljak je prisustvovala svečanoj premijeri glazbeno-dokumentarnog filma "Hitmaker Đorđe Novković" gdje je, osim svojom pojavom, pažnju plijenila i jedinstvenim modnim dodatkom. Iako je njezin stajling bio decentan i primjeren zimskom vremenu, sastavljen od crne bluze s volanima, sive kratke suknje visokog struka te sivih čizama i pletene kape, svi pogledi bili su usmjereni prema velikoj pismo torbi koju je nosila u ruci.

Naime, na torbici se isticao upečatljiv print Presvetog Srca Isusova, simbola koji u katoličkoj tradiciji predstavlja neizmjernu božansku ljubav i milosrđe prema čovječanstvu. Ovime je pjevačica još jednom javno iskazala svoju duboku privrženost vjeri o kojoj u posljednje vrijeme često i vrlo otvoreno govori u medijima, ne skrivajući koliko joj duhovnost znači u svakodnevnom životu. Pri dnu torbice smještena je metalna pločica s natpisom "Child of God" (Dijete Božje). Riječ je o brendu koji Ivana već neko vrijeme promovira i koji se savršeno uklapa u njezin novi životni put nakon preobraćenja koje je doživjela prije dvije godine.

24.11.2025., Kaptol Boutique cinema, Zagreb - Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Djordje Novkovic". Photo: Luka Antunac/PIXSELL Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Put do vjere za Ivanu nije bio jednostavan, a pjevačica ga je jednom prilikom opisala: - Ja sam cijeli život imala osjećaj nešto fali, fali, fali i ne znaš što je, ali sad kužim što je, fali On, meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Moja mama mene već godinama pokušavala približiti Bogu. I onda je ona stalno pričala o Bogu, toliko bi pretjerala da mi je stvorila averziju, ona je godinama molila za mene i moje obraćenje. Onda su se izdogađale neke stvari koje su bile vrlo, vrlo loše i On je našao svoj put do mene, doslovno me uzeo i čupao me i još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me on želi - ispričala je Kovač za IN Magazin.

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića

Ivana je kazala da je prestala psovati i ogovarati, a prestala je i osuđivati ljude. Rekla je kako mijenja staru narav. - Ja sam svaki dan u crkvi, molim jako puno. Znaš ti koliko sam ja psovala, ja sam psovala užasno prije i sad kad vratim film, pa je to grozno, grozno za čuti, ja nisam opsovala ne sjećam se otkad, nisam ogovarala ne sjećam se otkad, kad krenem osuđivati nekog, samo se sjetim ne osuđuj jer će ti biti suđeno, krenem ogovarati s prijateljicom i stanem i to je na početku borba jer mijenjaš svoju staru narav - otvoreno kaže pjevačica.

Za svoju duhovnu preobrazbu Ivana je najviše zahvalna svojoj majci, Aniti Baturini, koja je godinama strpljivo molila za nju, čak i kada Ivana nije pokazivala interes ili je čak osjećala otpor prema majčinim pričama o Bogu. Priznala je da je majka ponekad toliko pričala o vjeri da joj je stvorila averziju, no molitva je na kraju urodila plodom kada su se u Ivaninom životu dogodile određene teške situacije.