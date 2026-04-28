Nakon plemenskog vijeća zelenih u kojem su za eliminacijski duel odabrali Miloša i Andrijanu, u završnoj igri Adrijana je bila uspješnija, a Miloš se morao pozdraviti s timom. „Ako sam morao od nekoga izgubiti drago mi je da je to Adrijana jer imam visoko mišljenje o njoj. Za mene je Survivor bio najveći izazov, iako sam se bavio s dosta ekstremnih sportova. Došao sam ovdje testirati samog sebe i mislim da sam to napravio na pravi način“, rekao je Miloš.

Plemensko vijeće zelenog tima u Survivoru donijelo je očekivane, ali i emotivno teške odluke. Nakon prebrojavanja glasova, prvi nominirani za eliminacijsku borbu bio je Miloš, što ga nije iznenadilo. „Bilo mi je svejedno. Znao sam da će me napisati na papire. Scenarij je očekivan, samo je bilo pitanje ide li prvo moje ime ili Adrijanino“, priznao je.

Miloš napustio Survivor: 'Ponosan sam na to što su me izglasali jer sam im bio konkurencija na poligonima'

Kao nositeljica ogrlice osobnog imuniteta, Lana je imala moć donijeti konačnu odluku o drugom duelistu. Bez puno dvojbe, nominirala je Adrijanu i pritom objasnila razloge: „Dužna sam ostatku ljudi neke stvari i oni su zaslužni što sam ovdje, meni su čuvali leđa kad se glasalo za najslabije karike. Glasali su za neke jače i gledali da me sačuvaju duela. U ovoj situaciji mislim da nemam prostora za predomišljanje.“

Adrijana je njezinu odluku prihvatila mirno: „Tko se vrati imat će još jedan dan u Survivoru. Meni je današnji dan bio lijep. Nisam iznenađena“.

U dvoboju prepunom preokreta i neizvjesnosti, Adrijana je pokazala snagu i izborila pobjedu, dok je Miloš napustio natjecanje. „Kad imate preko puta sebe takvu natjecateljicu kao što je Adrijana, ne smijete ići lagano. Ona je dobar natjecatelj i pokazala je da može parirati svima“, rekao je nakon poraza, dodajući kako mu je sudjelovanje u ovom iskustvu bilo dugo iščekivano i iznimno važno. „Ponosan sam na to što su me izglasali jer sam im bio konkurencija na poligonima“, rekao je za kraj.

