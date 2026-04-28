VIDEO Damira Gregoret ranije je glumila u popularnoj seriji! Evo kako je tada izgledala novinarka RTL-a

RTL-ova voditeljica i novinarka informativnog programa, 39-godišnja Damira Gregoret, gotovo svakodnevno osvaja gledatelje emisije RTL Danas. Ovih su se dana društvenim mrežama proširile snimke iz 2009. godine, kada se pojavila u epizodnoj ulozi u seriji "Dolina sunca". U toj je sceni glumila uz nekadašnju radijsku voditeljicu i glumicu Nives Ivanišević. Damira je tada utjelovila lik Darije, prijateljice Tine s kojom odlazi u shopping. Snimka otkriva kako je izgledala prije više od desetljeća, a primjetno je da se kroz godine nije značajno promijenila – i danas zrači istom privlačnošću. Svoju novinarsku karijeru započela je na radiju, a za RTL.hr ranije je otkrila kako je oduvijek osjećala snažnu privlačnost prema televiziji. "Oduvijek sam željela priliku za rad na televiziji i ona se naposljetku i ukazala – u splitskom dopisništvu RTL-a", prisjetila se ranije. Govoreći o svakodnevici, priznala je da s godinama sve više cijeni rutinu. "Volim kada mi dan ima ustaljeni ritam. Možda je to znak starenja, iako to ne volim tako tumačiti. Nakon što dijete odvedem u školu, uzmem trenutak za kavu u miru, a tek potom odlazim na posao", rekla je. Slobodno vrijeme, kojeg nema baš puno, nastoji iskoristiti za opuštanje.

Osvrnula se i na suradnju s nekadašnjim televizijskim partnerom Adrianom De Vrgnom, istaknuvši da su bili dobar tim upravo zbog kombinacije sličnosti i razlika. "Poznavali smo se i prije RTL-a, a tijekom rada dodatno smo se povezali. Posao je intenzivan, ali uz njega je sve lakše. S vremenom smo postali i prijatelji, pa nerijetko nakon dugog radnog dana zajedno odemo na piće", ispričala je.

Na pitanje preferira li teren ili studio, odgovorila je kako to ovisi o zadatku, ali bi ipak češće odabrala studio. Naglasila je i koliko joj znači reakcija publike. "Najvažnija su mi priznanja gledatelja jer upravo taj kontakt daje smisao svemu što radimo i podsjeća zašto novinarstvo postoji", rekla je, dodajući kako je posebno ponosna na najprestižniju medijsku nagradu Večernjakovu ružu.