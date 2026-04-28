Evo kako je Rene Bitorajac reagirao na komentare srpske glumice koja je o njemu govorila u emisji

Poznata srpska glumica Anđelka Stević Žugić bila je gošća u HRT-ovoj emisiji 'Nedjeljom u dva', gdje je s voditeljem razgovarala o svom profesionalnom putu, postignućima i privatnim temama. Tijekom razgovora o filmu 'Svadba', izrazila je veliko divljenje prema kolegi Reneu Bitorajcu.

''Rene Bitorajac, čovjek od kojeg treba učiti, tako vi kažete?'' pitao ju je voditelj Aleksandar Stanković. ''Sjajan glumac, divan kolega, vrlo profesionalan, težak perfekcionist, njemu je vjerojatno također teško sa samim sobom. Jedan vojnik, kad je posao u pitanju, a da nikoga okolo ne opterećuje tom svojom užasnom disciplinom, nego samo zadaje zadatak svima nama da se postidimo što nismo makar tu negdje da kaskamo za njim. Na tom nivou se divim njegovoj spretnosti, umješnosti, a to je sve i dalje tako nonšalantno. Svaka mu čast, stvarno'', objasnila je.

Njezine su pohvale duboko dirnule Bitorajca, koji je snimku gostovanja objavio na svom Instagramu. ''Ovakve rečenice potencijalno očekuješ posthumno! Kad ih čuješ za života i to od takve prvoklasne glumice, samo ostaneš bez teksta! Moj naklon'', poručio je glumac u opisu objave. ''Zasluženo za života'', nadovezala se Anđelka u komentarima, a njezino su mišljenje podržali brojni pratitelji.