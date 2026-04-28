Komentari ne staju! Anastasia i Petar iz 'Gospodina savršenog' raznježili pratitelje romantičnim fotkama

Ljubavna priča Anastasije i Petra, koja je započela pred televizijskim kamerama, uspješno se nastavlja i u stvarnosti, a par redovito dijeli romantične trenutke na društvenim mrežama. Njihova najnovija Instagram objava, koja prikazuje idiličan izlet u prirodu, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Iako bez popratnog teksta, serija fotografija i kratki video dokumentiraju njihovu bliskost u opuštenoj šetnji šumom, dok su se njihove jednostavne odjevne kombinacije savršeno uklopile u atmosferu. Očekivano, pratitelji su izrazili oduševljenje, hvaleći njihov izgled i skladnu vezu komentarima poput: "Najljepši par" i "Ptice već znaju da ste dva hodajuća anđela".

Završetkom popularnog reality showa "Gospodin Savršeni" za mnoge je gledatelje priča stala s odjavnom špicom, no za Petra i njegovu odabranicu Anastasiju prava je životna avantura tek započela. Nakon dugih mjeseci tijekom kojih su morali vješto skrivati svoju vezu od znatiželjnih očiju javnosti i medija, par je napokon dobio priliku progovoriti o svemu. U opuštenom i iskrenom razgovoru u 'Savršenom podcastu', otkrili su brojne detalje o tome kako izgleda njihov svakodnevni život sada kada su se ugasile studijske kamere i reflektori.

Podijelili su s javnošću kakve su bile prve reakcije njihovih obitelji te kakve planove kuju za budućnost koja je, prema svemu sudeći, već uvelike postala zajednička. Iako su njihova međusobna ljubav i snažna kemija bile posve očite svima koji su pratili show, Anastasija je priznala kako se u sebi pripremala na potpuno drugačiji, znatno negativniji scenarij nakon završetka emitiranja. Iskreno je strahovala od osude javnosti, ali i od reakcija drugih djevojaka iz showa zbog specifičnog načina na koji se njihova romansa razvijala.

"U tom trenutku, dok je show još trajao, bila sam uvjerena da ću naići na veliku osudu. Psihički sam se pripremila na negativne komentare", priznala je otvoreno. Ipak, stvarnost ju je ugodno iznenadila. Umjesto kritika, njihovi su profili na društvenim mrežama postali preplavljeni dirljivim porukama podrške. "Imamo doista veliku podršku publike. Jako puno ljudi nam se javlja putem Instagrama, pišu nam predivne stvari i neizmjerno sam zahvalna na tome. Ponekad naiđem na poruku koja me toliko dirne da mi zasuze oči", dodala je. Par je priznao kako još uvijek pokušavaju procesuirati koliku su pažnju zapravo privukli, uz osmijeh odbacujući duhovitu opasku voditeljice da su postali svojevrsni "balkanski Brad Pitt i Angelina Jolie". Kako sami ističu, još uvijek nisu službeno zajedno izašli u javnost na neko događanje, pa prave reakcije okoline tek očekuju, no neizmjerno im znače sve lijepe riječi i činjenica da su ljudi u njihovom odnosu prepoznali autentičnost i iskrenost osjećaja. Jedan od najvažnijih i često najstresnijih testova za svaku novu vezu svakako je upoznavanje s obitelji, a Petar je taj ispit položio s najvišim ocjenama.

Odmah po završetku snimanja, proveo je tjedan dana u Anastasijinom rodnom Zadru, gdje je imao priliku upoznati njezine najbliže u opuštenoj kućnoj atmosferi. Reakcije njezine obitelji bile su i više nego pozitivne, što im je oboma donijelo veliki mir. "Definitivno su jako zadovoljni njime i dijele isto pozitivno mišljenje koje i ja gajim, tako da je sve prošlo u najboljem redu", potvrdila je Anastasija, dok je Petar s vidnim olakšanjem i srećom dodao: "Prošao sam, to je najbitnije." Posebno simpatičan i emotivan trenutak bio je susret s Anastasijinim kućnim ljubimcima. "Upoznao je moje psiće koji su se, bez pretjerivanja, odmah zaljubili u njega", otkrila je kroz smijeh. Petar je pritom naglasio koliko mu je osobno značilo odobravanje njezine obitelji, jer je od samog početka bio svjestan koliko je Anastasija čvrsto vezana za svoje korijene. "Ako me njezina obitelj prihvati, pa makar me isprva upoznali samo preko malih ekrana, mislim da je to ogroman plus za našu budućnost", zaključio je.

Na izravna pitanja o daljnjim planovima, par i dalje ostaje pomalo tajanstven, ne želeći otkriti baš svaki detalj, no kristalno je jasno da su postali nerazdvojni. Otkrili su zanimljiv podatak da su neposredno nakon showa već proveli mjesec i pol dana živeći zajedno u Zagrebu, a trenutno ponovno dijele zajedničku adresu i svakodnevicu. Najduži period koji su proveli razdvojeni trajao je tri tjedna, što im se, prema njihovim riječima, činilo kao čitava vječnost, odnosno kao tri duge godine. "Zašto je to tako? Jednostavno više ne možemo funkcionirati jedno bez drugoga", kratko je i jasno objasnio Petar, sažimajući bit njihova odnosa. Dok ljeto polako kuca na vrata, mnoge obožavatelje zanima gdje će ovaj novopečeni par provesti svoje prvo zajedničko ljeto na slobodi, bez ograničenja koja su imali tijekom snimanja. Hoće li Petar, kako su mu mnogi savjetovali tijekom showa, u potpunosti prigrliti dalmatinski način života i postati pravi "Dalmatinac" ili će ih put odvesti na neku drugu destinaciju, još uvijek ne žele javno otkriti. "Vidjet ćemo što donose idući dani. Oboje smo po prirodi vrlo spontani i puštamo da stvari idu svojim prirodnim tokom", kaže Petar. Iako su u jednom trenutku postojali ambiciozni planovi za daleka putovanja, od egzotičnog Balija do luksuznog Dubaija, čini se da im je u ovom trenutku najvažnije samo to da budu zajedno, bez obzira na to gdje se nalazili.

Njihova ljubavna priča služi kao svojevrsni dokaz da se prava, iskrena ljubav doista može pronaći na najneobičnijim i neočekivanim mjestima, pa čak i pred kamerama reality programa. Iako su oboje itekako svjesni da stvarni život izvan studija donosi svoje specifične izazove i prepreke, Petar i Anastasija odlučno koračaju naprijed, ruku pod ruku, sretni i zahvalni što su u cijelom tom medijskom vrtlogu uspjeli pronaći jedno drugo.