U seriji “Divlje pčele” briljira splitski glumac Pere Eranović, koji u seriji glumi navodnog povratnika iz Čilea, Vicu

Divlje pčele // RTL - Četiri ruže

Ajde što je serija odlična, i što zbog radnje i glume dobivaju niz pohvala, koliko ih već dugo niti jedna domaća serija nije dobila. Ali što su na društvenim mrežama “Divlje pčele” originalne i simpatične, e to zaista nije često slučaj. Iako službeni kanali igraju više-manje na sigurno te standardno objavljuju najzanimljivije video klipove, već je i to dosta da potaknu gledatelje da se prepucavaju jesu li na Zorinoj ili Cvitinoj strani, je li prevara najgora izdaja i treba li Čavku prezirati ili ga žaliti. Uživjela se očito publika dobrano pa se vode rasprave kao da je stvarni život u pitanju. I dok je na službenom kanalu dosta žustro i napeto, kako glumci opušteno i uz smijeh iza kamera mogu odlično promovirati seriju, pokazuju članovi ove glumačke postave na svojim privatnim profilima. Prije svega, tu briljira splitski glumac Pere Eranović, koji u seriji glumi navodnog povratnika iz Čilea, Vicu. Ostaje u tom liku i dok snima zabavne videe sa seta za društvene mreže, a u kojima prvenstveno humoristično odgovara na negativne komentare gledatelja te snima odlične parodije na originalni scenarij. Nemoguće je zapravo išta više od toga opisati, to se treba pogledati. Klipove sa seta, ali i s privatnih druženja, objavljuju i sestre Runje, odnosno Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš. Simpatičan video sa svojom djecom koja su ga posjetila na setu objavio je pak, između ostalog, Amar Bukvić, a posebno su zanimljivi bili Antonio Scarpa i Jasmin Mekić, uoči kvalifikacijske utakmice za Svjetsko nogometno prvenstvo, koji su bacili okladu na pobjedu Italije, odnosno BiH. Ima tu još svega, od poruka snimljenih za rođendane fanova, do pokazivanja života iza kamere, a sve zajedno ovu već ionako omiljenu seriju još više približava gledateljima te pokazuje koliko dobar rezultat može dati kada se glumcima prepusti kreativna sloboda u promociji onoga što rade.

Povijest slučajeva // HRT 1 - Dvije ruže

Jedna odlična krimi-serija, a koja je možda mnogima prošla ispod radara u moru sličnog sadržaja je “Povijesti slučajeva”. Može se pogledati na Drugom programu HRT-a u sklopu Krimi petka, a radi se o seriji koja se temelji na romanima Kate Atkinson te prati privatnog istražitelja Jacksona Brodieja, bivšeg vojnika i policajca iz Edinburgha. Glumi ga Jason Isaacs te pokušava razriješiti različite slučajeve nestanaka, ubojstava i obiteljskih tragedija, i to kroz samo tri epizode od kojih svaka traje dva sata pa veoma detaljno obrađuje slučajeve i duboko ulazi u tematiku ljudske tragedije. Ne zadržava se radnja samo na klasičnom pitanju “tko je kriv”, nego je svaka epizoda fokusirana na ljude koji su tim događajima pogođeni, njihove obitelji, gubitke i posljedice koje tragedije ostavljaju iza sebe. Upravo zato “Povijesti slučajeva” djeluju emotivnije i slojevitije od mnogih standardnih krimi-serija.

Cvijet mladosti // Pickbox - Dvije ruže

Veoma neobičnu radnju ima pak serija “Cvijet mladosti”, koja se može pogledati na Pickboxu. Radnja počinje otkrićem biljke koja ljudima može vratiti mladost, no umjesto da ostane samo na toj SF ideji, serija je koristi kao polazište za puno ozbiljniju priču o starenju, identitetu i životnim izborima. Likovi se suočavaju s pitanjem što bi učinili kada bi dobili priliku ponovno proživjeti dio života, a upravo ta dilema nosi cijelu seriju i zbog te premise, koja je dosta drugačija od svega već viđenog, ima svaku preporuku.

Zaboravljeni slučaj // Doma TV - Tri kaktusa

Ništa novo nema što bi se moglo pogledati na Domi TV, gdje se svakog dana, u trajanju od otprilike pet sati, emitira “Zaboravljeni slučaj”. Serija, koja je toliko dugo već na programu da više ništa u toj radnji nije ni zaboravljeno ni misteriozno. Svi su se već svega sjetili barem deset puta i čini se kao da je u slučaju “Zaboravljenog slučaja” jedino netko zaboravio da se emitira uz stalno ponavljanje. Uzevši u obzir koliko se dobrih novih kriminalističkih serija stvara, zaista je velika šteta da nikako tolika količina vremena na jednom programu nije kvalitetnije iskorištena.