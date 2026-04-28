Agenta Tajne službe u napadu na Trumpovoj večeri ranio kolega? Otkriveni novi detalji o drami u SAD-u

Agenta Tajne službe, koji je pogođen tijekom očitog pokušaja ubojstva američkog predsjednika Donalda Trumpa, možda je upucao jedan od njegovih kolega, piše Sky News. Na prvom pojavljivanju optuženika Colea Allena pred sudom čulo se da je agent ispalio pet hitaca dok je naoružani napadač u subotu pokušavao upasti na večeru Udruženja dopisnika Bijele kuće. Njegovi su hici promašili metu, no sam je agent pogođen metkom u svoj neprobojni prsluk.

"Ovaj herojski časnik koji je pogođen ispalio je pet hitaca prema Allenu, koji nije pogođen, već je pao na tlo i odmah je uhićen", izjavio je vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche. Blanche nije želio otkriti detalje o tome tko je odgovoran za ranjavanje agenta – koji je preživio – ali je rekao da je napadač pucao barem jednom. "Optuženik je pucao iz svoje sačmarice – znamo da se to dogodilo. No, što se tiče ulaženja u točnih balističkih detalja, to danas neću raditi", rekao je novinarima.

Allen (31) je sa sobom imao i noževe te pištolj dok se pokušavao probiti u blagovaonicu u kojoj su predsjednik i njegov najuži tim prisustvovali godišnjoj donatorskoj večeri. Osumnjičeni je viđen kako trči kroz lobi, ali je zaustavljen prije nego što je uspio ući, što su američki dužnosnici opisali kao sigurnosni uspjeh. Predsjednik Trump i njegov kabinet – uključujući ministra obrane, državnog tajnika i potpredsjednika – žurno su izvedeni dok su se reporteri skrivali ispod stolova.

Allen, podrijetlom iz Torrancea u Kaliforniji, optužen je za pokušaj atentata na predsjednika i još dvije savezne točke optužnice, a očekuje se da će tužitelji podnijeti dodatne optužbe kako se istraga bude nastavila. Navodno je rezervirao sobu u hotelu u kojem se održavala večera nakon što je proputovao cijelu zemlju vlakom. Allen nije odgovarao na navode tijekom kratkog ročišta u ponedjeljak, ali je njegov odvjetnik rekao da dosad nije bio uhićivan niti osuđivan. Navodni napadač ima diplomu strojarstva s prestižnog Kalifornijskog instituta za tehnologiju (Caltech) u Pasadeni, prema njegovu LinkedIn profilu.