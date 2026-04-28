ATENTAT NA PREDSJEDNIKA

Agenta Tajne službe u napadu na Trumpovoj večeri ranio kolega? Otkriveni novi detalji o drami u SAD-u

Drama u Washingtonu na svečanoj večeri: Evakuiran predsjednik Trump, gosti bježali
Foto: Reuters/Pixsell
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
28.04.2026.
u 23:03

Cole Allen optužen je za pokušaj ubojstva predsjednika Donalda Trumpa i još dvije savezne točke optužnice – a očekuje se i više njih.

Agenta Tajne službe, koji je pogođen tijekom očitog pokušaja ubojstva američkog predsjednika Donalda Trumpa, možda je upucao jedan od njegovih kolega, piše Sky News. Na prvom pojavljivanju optuženika Colea Allena pred sudom čulo se da je agent ispalio pet hitaca dok je naoružani napadač u subotu pokušavao upasti na večeru Udruženja dopisnika Bijele kuće. Njegovi su hici promašili metu, no sam je agent pogođen metkom u svoj neprobojni prsluk.

"Ovaj herojski časnik koji je pogođen ispalio je pet hitaca prema Allenu, koji nije pogođen, već je pao na tlo i odmah je uhićen", izjavio je vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche. Blanche nije želio otkriti detalje o tome tko je odgovoran za ranjavanje agenta – koji je preživio – ali je rekao da je napadač pucao barem jednom. "Optuženik je pucao iz svoje sačmarice – znamo da se to dogodilo. No, što se tiče ulaženja u točnih balističkih detalja, to danas neću raditi", rekao je novinarima.

Allen (31) je sa sobom imao i noževe te pištolj dok se pokušavao probiti u blagovaonicu u kojoj su predsjednik i njegov najuži tim prisustvovali godišnjoj donatorskoj večeri. Osumnjičeni je viđen kako trči kroz lobi, ali je zaustavljen prije nego što je uspio ući, što su američki dužnosnici opisali kao sigurnosni uspjeh. Predsjednik Trump i njegov kabinet – uključujući ministra obrane, državnog tajnika i potpredsjednika – žurno su izvedeni dok su se reporteri skrivali ispod stolova.

Allen, podrijetlom iz Torrancea u Kaliforniji, optužen je za pokušaj atentata na predsjednika i još dvije savezne točke optužnice, a očekuje se da će tužitelji podnijeti dodatne optužbe kako se istraga bude nastavila. Navodno je rezervirao sobu u hotelu u kojem se održavala večera nakon što je proputovao cijelu zemlju vlakom. Allen nije odgovarao na navode tijekom kratkog ročišta u ponedjeljak, ali je njegov odvjetnik rekao da dosad nije bio uhićivan niti osuđivan. Navodni napadač ima diplomu strojarstva s prestižnog Kalifornijskog instituta za tehnologiju (Caltech) u Pasadeni, prema njegovu LinkedIn profilu.

PR
protekor45
23:26 28.04.2026.

Nesposobni zaštitari, Trump bi trebao uzeti zaštitare koji čuvaju slučajnog.

KI
Kontra indoktriniran
23:47 28.04.2026.

Teško je zamisliti nemoralnu osobu kao nagrađivanog učitelja. Tijekom takvih izbora ljudi se vode određenim načelima koja su daleko od smrdljive politike. Nitko ne bi trebao osjećati strah na javnom mjestu, naravno samo ako živi u Americi, životi drugih suu bezvrijedni, kažu Trumpovi licemjeri. Trump svaki dan ubija ljude kao kokoši, dok ta ista "civilizacija" tvrdi da nasilje nije rješenje. Ne samo da ih ubija, već se time i javno hvali i potiče druge da to čine. Čak se otvoreno divi genocidu koji su počinili oni koje je odabrao za saveznike, pokazujući svoju moralnu veličinu i skrivajući se iza bivšeg ugleda svoje zemlje. Čak ni onaj njemac nije koristio tako otvorenu podršku ubijanju u svojim govorima.

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
Trump oštro odgovorio Merzu: 'On ne zna o čemu govori...'

Ujedinjeni Arapski Emirati povući će se ovog tjedna iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), dok rat s Iranom potresa globalna energetska tržišta. Emirati su ovu odluku donijeli sada jer će zatvaranje Hormuškog tjesnaca ograničiti utjecaj na tržište nafte. ‘Njemački kancelar Friedrich Merz misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje’, napisao je Trump u objavi na platformi Truth Social

