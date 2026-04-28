SVJETSKA ZVIJEZDA

Kontroverzni pjevač dobio četvrto dijete: Dok slavi, čeka ga suđenje za težak napad

Novalja: Chris Brown zbog jakog vjetra koncert umjesto na plaži Zr?e održao u klubu Aquarius
28.04.2026.
u 16:37

Američki pjevač Chris Brown postao je otac po četvrti put. Njegova partnerica, manekenka Jada Wallace, rodila je njihovo prvo zajedničko dijete, a sretnu je vijest podijelila na društvenim mrežama

Kontroverzni pjevač Chris Brown i njegova partnerica Jada Wallace postali su roditelji dječaka. Sretnu vijest otkrila je Wallace u nedjelju, objavivši na Instagramu seriju fotografija iz trudnoće i prvu sliku novorođenčeta uz opis "Najčišća ljubav". Brown je vijest potvrdio komentarom "Bik ekipa ♉️ ❤️", a čestitkama se pridružila i njegova majka Joyce, poručivši da je dječak "jednostavno savršen". Objavu možete pogledati OVDJE.

Ovo je Brownovo četvrto dijete, a iz prijašnjih veza već ima 11-godišnju kćer Royalty s Niom Guzman, 6-godišnjeg sina Aeka Catorija s Ammikom Harris te 4-godišnju kćer Lovely Symphani s Diamond Brown. Glasine o njegovoj vezi s Wallace, koja je jamajkansko-američka influencerica, počele su kružiti u prosincu 2024. godine.

Nagađanja o trudnoći pojačala su se u siječnju tijekom Tjedna mode u Parizu, gdje je par viđen zajedno na reviji Amiri Menswear. Obožavatelji su tada primijetili da Wallace nosi preveliki kaput, što je odmah potaknulo šuškanja da skriva trbuščić, a što se sada pokazalo točnim.

Ipak, slavlje zbog prinove zasjenjeno je ozbiljnim pravnim problemima koji prate pjevača u Velikoj Britaniji. Brown čeka suđenje zbog navodnog napada na glazbenog producenta Abea Diawa u londonskom klubu 2023. godine, koji je tužiteljstvo opisalo kao "ničim izazvan". Nakon uhićenja pušten je uz jamčevinu, a na sudu se izjasnio da nije kriv po optužbama za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i korištenje boce tekile kao oružja. Podsjetimo, pjevač je u prošlosti osuđivan zbog nasilja nad bivšom djevojkom, glazbenom zvijezdom Rihannom, koju je brutalno pretukao u hotelskoj sobi. Zbog premlaćivanja Brown je prvotno osuđen na 180 dana društveno korisnog rada i pet godina uvjetno, no s obzirom na to da kušnju nije izdržao, dobio je još dodatnih 1000 sati društveno korisnog rada 

*dijelom uz pmoć AI
