Investitori, inženjeri s iskustvom na međunarodnim projektima podatkovnih centara, kompanije iz energetike i prijenosne infrastrukture te konzultantske kuće iz skupine Velika četvorka (Big Four) i jake međunarodne odvjetničke kuće – uz Vladu i lokalnu samoupravu – uključeni su u projekt Pantheon AI, pokazuju podaci o njegovoj strukturi.
Takav sastav u pravilu se veže uz ozbiljne infrastrukturne investicije, pri čemu je uobičajeno da se svi ti segmenti uključuju već u ranoj fazi. U tom kontekstu, iz Pantheona AI zasad preskaču odgovor o klijentima podatkovnog centra koji bi se trebao graditi pokraj Topuskog i čija je vrijednost 50 milijardi eura, odnosno o tvrtki ili tvrtkama koje bi upravljale sustavom i koristile njegove kapacitete. Iz dostupnih podataka pritom se vidi da jezgru projekta čini platforma Pantheon AI, koju vode američki investitor Ryan Rich i hrvatski poduzetnik Jako Andabak kao osnivački partner. Tehnički razvoj vodi Mislav Crnogorac, inženjer s iskustvom na međunarodnim projektima podatkovnih centara, dok je za strateški dio zadužen Raouf Ghali.
Generacijski kapital i vrhunske pravne kuće u projektu Pantheon AI
Puno tu nema nikakvog smisla. Da ne spominjem sami izbor lokacije. Kao da su zaboravili na onaj veliki potres, a ogromne investicije bjeze sto dalje od trusnih podrucja. Kruha i igara u reziji vladajucih. Treba malo skrenuti paznju s daleko vecih problema.
iole bistar čovjek bi se prvo zapitao zašto to ne grade kod sebe??? ako ti netko dođe sa idejom da će u tvoju zemlju investriati 50 mld - staviš prst na čelo i zapitaš se - ZAŠTO!!! naranča ucjenjuje državee širom svijeta da MORAJU investirati milijarde dolara u američku privredu ... a onda dođe neki sumnjivi lik i "iz čista mira" nudi investiciju od 50 mld???? hmmmmmmmmmm
Projekt je svjetlosnim godinama od realizacije, ali ima perspektivu. Ovo je budućnost investicija u 21. stoljeću.