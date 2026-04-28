Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INVESTICIJA 50 MILIJARDI EURA

Generacijski kapital i vrhunske pravne kuće u projektu Pantheon AI

Autor
Sandra Veljković
28.04.2026.
u 20:45

Iz dostupnih podataka vidi se da jezgru projekta čini platforma Pantheon AI, koju vode američki investitor Ryan Rich i hrvatski poduzetnik Jako Andabak kao osnivački partner

Investitori, inženjeri s iskustvom na međunarodnim projektima podatkovnih centara, kompanije iz energetike i prijenosne infrastrukture te konzultantske kuće iz skupine Velika četvorka (Big Four) i jake međunarodne odvjetničke kuće – uz Vladu i lokalnu samoupravu – uključeni su u projekt Pantheon AI, pokazuju podaci o njegovoj strukturi.

Takav sastav u pravilu se veže uz ozbiljne infrastrukturne investicije, pri čemu je uobičajeno da se svi ti segmenti uključuju već u ranoj fazi. U tom kontekstu, iz Pantheona AI zasad preskaču odgovor o klijentima podatkovnog centra koji bi se trebao graditi pokraj Topuskog i čija je vrijednost 50 milijardi eura, odnosno o tvrtki ili tvrtkama koje bi upravljale sustavom i koristile njegove kapacitete. Iz dostupnih podataka pritom se vidi da jezgru projekta čini platforma Pantheon AI, koju vode američki investitor Ryan Rich i hrvatski poduzetnik Jako Andabak kao osnivački partner. Tehnički razvoj vodi Mislav Crnogorac, inženjer s iskustvom na međunarodnim projektima podatkovnih centara, dok je za strateški dio zadužen Raouf Ghali.

Ključne riječi
projekt Topusko Pantheon - AI

Komentara 20

Pogledaj Sve
Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
21:49 28.04.2026.

Projekt je svjetlosnim godinama od realizacije, ali ima perspektivu. Ovo je budućnost investicija u 21. stoljeću.

TH
than
21:33 28.04.2026.

Puno tu nema nikakvog smisla. Da ne spominjem sami izbor lokacije. Kao da su zaboravili na onaj veliki potres, a ogromne investicije bjeze sto dalje od trusnih podrucja. Kruha i igara u reziji vladajucih. Treba malo skrenuti paznju s daleko vecih problema.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
22:26 28.04.2026.

iole bistar čovjek bi se prvo zapitao zašto to ne grade kod sebe??? ako ti netko dođe sa idejom da će u tvoju zemlju investriati 50 mld - staviš prst na čelo i zapitaš se - ZAŠTO!!! naranča ucjenjuje državee širom svijeta da MORAJU investirati milijarde dolara u američku privredu ... a onda dođe neki sumnjivi lik i "iz čista mira" nudi investiciju od 50 mld???? hmmmmmmmmmm

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!