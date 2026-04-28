Generacijski kapital i vrhunske pravne kuće u projektu Pantheon AI

Investitori, inženjeri s iskustvom na međunarodnim projektima podatkovnih centara, kompanije iz energetike i prijenosne infrastrukture te konzultantske kuće iz skupine Velika četvorka (Big Four) i jake međunarodne odvjetničke kuće – uz Vladu i lokalnu samoupravu – uključeni su u projekt Pantheon AI, pokazuju podaci o njegovoj strukturi.



Takav sastav u pravilu se veže uz ozbiljne infrastrukturne investicije, pri čemu je uobičajeno da se svi ti segmenti uključuju već u ranoj fazi. U tom kontekstu, iz Pantheona AI zasad preskaču odgovor o klijentima podatkovnog centra koji bi se trebao graditi pokraj Topuskog i čija je vrijednost 50 milijardi eura, odnosno o tvrtki ili tvrtkama koje bi upravljale sustavom i koristile njegove kapacitete. Iz dostupnih podataka pritom se vidi da jezgru projekta čini platforma Pantheon AI, koju vode američki investitor Ryan Rich i hrvatski poduzetnik Jako Andabak kao osnivački partner. Tehnički razvoj vodi Mislav Crnogorac, inženjer s iskustvom na međunarodnim projektima podatkovnih centara, dok je za strateški dio zadužen Raouf Ghali.