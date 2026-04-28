Anđa Marić zbog ovoga nije mogla prestati plakati: 'Već 11 godina nemam svoju'

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić ovih je dana u Narodnoj knjižnici "Šime Vučetić" u Veloj Luci održala promociju svoje knjige "Mala knjiga za veliki život". Ondje su ju preplavile emocije zbog predivnog prijema od strane lokalnog stanovništva, a emocije i dalje sabire.

- Evo, napokon sam doživjela i to. ❤️✨ Velolučanke su mi toliko otvorile srce da se nisam mogla suzdržati – emocije su jednostavno provalile iz mene i nisam mogla zaustaviti suze - započela je objavu na Instagramu Marić pa nastavila: - Posebno me dotaknula jedna mama. Kad sam htjela prekinuti zagrljaj, tiho je rekla: “Ostani još malo.” ❤️ Rekla sam joj: “Hvala vam… i meni paše grliti ‘mamu’, jer već 11 godina nemam svoju - podijelila je detalje emotivnog susreta spisateljica.

- P.S. Zadnji koncert na koji sam išla s mamom bio je Moby kojeg je jako voljela - zato njegova muzika u postu - objasnila je izbor pjesme za ovu prigodu glazbenica Anđa Marić. Podsjetimo, nekadašnja pjevačica rock sastava Flare godinama je žarila i palila scenom, a spomenuti bend u jeku njezine popularnosti se raspao zbog razmirica s bratom Jerkom, no nakon 22 godine ponovno su snimili novu pjesmu.

Osim toga, prestala je pjevati i zbog višegodišnje borbe za skrbništvo nad sinom Gašperom, a život joj je u nekoliko navrata pokušao zagorčati bivši suprug, Slovenac, Primož Dolničar. Također, poznato je kako se Anđa već godinama bori s kroničnom autoimunom bolesti, multiplom sklerozom, a koja napada središnji živčani sustav.

Krajem prošle godine domaći mediji su pisali o njezinoj hrabroj ispovijesti i problemima sa sinom Gašparom, a koji je završio u istražnom zatvoru zbog napada na strane radnike. Anđa je o svom 22-godišnjem sinu ispričala kako je "alkoholičar i bolesnik", a naposljetku je priznala kako joj je drago što je sve objavila u javnost jer je time dobila ogromnu podršku prijatelja i brojne publike.