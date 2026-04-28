Europa prednjači u rastu davanja za vojsku, ove dvije države EU najviše se naoružavaju

Vojni izdaci svih država dosegnuli su povijesni rekord s 2,89 bilijuna dolara (2,89 tisuća milijardi dolara) u prošloj godini, što je realno povećanje od 2,9 posto u odnosu na 2024., objavio je Međunarodni institut za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI). Vojni izdaci smanjili su se u Sjedinjenim Državama, ali su zato porasli u Europi (14 posto) te Aziji i Oceaniji (8,1 posto). Tri najveća potrošača, SAD, Kina i Rusija, uložila su ukupno 1,48 bilijuna dolara, odnosno 51 posto ukupnoga globalnog iznosa. SAD je na prvome mjestu s 33 posto ukupnog udjela, druga je Kina s 12, a treća Rusija sa 6 posto. Slijede Njemačka, Indija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Saudijska Arabija, Francuska i Japan. Globalni vojni izdaci rastu jedanaestu godinu uzastopno, a u posljednjih 10 godina skočili su čak 41 posto.