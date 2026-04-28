POVIJESNI REKORD

Europa prednjači u rastu davanja za vojsku, ove dvije države EU najviše se naoružavaju

Ivica Beti
28.04.2026.
u 22:40

Globalni vojni izdaci rastu jedanaestu godinu uzastopno, a u posljednjih 10 godina skočili su čak 41 posto

Vojni izdaci svih država dosegnuli su povijesni rekord s 2,89 bilijuna dolara (2,89 tisuća milijardi dolara) u prošloj godini, što je realno povećanje od 2,9 posto u odnosu na 2024., objavio je Međunarodni institut za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI). Vojni izdaci smanjili su se u Sjedinjenim Državama, ali su zato porasli u Europi (14 posto) te Aziji i Oceaniji (8,1 posto). Tri najveća potrošača, SAD, Kina i Rusija, uložila su ukupno 1,48 bilijuna dolara, odnosno 51 posto ukupnoga globalnog iznosa. SAD je na prvome mjestu s 33 posto ukupnog udjela, druga je Kina s 12, a treća Rusija sa 6 posto. Slijede Njemačka, Indija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Saudijska Arabija, Francuska i Japan. Globalni vojni izdaci rastu jedanaestu godinu uzastopno, a u posljednjih 10 godina skočili su čak 41 posto.

Njemačka Rusija Kina SAD SIPRI naoružavanje oružje

Komentara 1

KI
Kontra indoktriniran
23:50 28.04.2026.

I Amerika je radila isto, sve dok nisu obvezne zalihe NATO pakta, uključujući i zalihe članica EU iz "antiruskog dijela" koje su deponirane u Americi, prebačene su u Kuvajt u velikoj logističkoj operaciji 2023. godine, a zatim su ih ratni zrakoplovi izraelske vojske "dostavili" na glave stanovnika Gaze. Europa uvijek ima nešto pogrešno za uraditi i prije i kad je kasno. Zbog takvog rastezanja realpolitik koncepta platit će dvostruku cijenu.

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
Trump oštro odgovorio Merzu: 'On ne zna o čemu govori...'

Ujedinjeni Arapski Emirati povući će se ovog tjedna iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), dok rat s Iranom potresa globalna energetska tržišta. Emirati su ovu odluku donijeli sada jer će zatvaranje Hormuškog tjesnaca ograničiti utjecaj na tržište nafte. ‘Njemački kancelar Friedrich Merz misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje’, napisao je Trump u objavi na platformi Truth Social

