Laibach

Kako bi ovaj prostor izgledao da je Jugoslavija opstala, teško je reći. Vjerojatno bi bio drugačiji, ali ne nužno bolji

Autor
Maja Car
28.04.2026.
u 12:10

Laibach, pop-kulturni fenomen rođen 1980. godine u slovenskom Trbovlju, nakon više od deset godina imaju novi album i kreću na turneju

Nakon više od deset godina kultni Laibach ima novi album. Preciznije, njihov "MUSICK", predstavljen ovih dana u Ljubljani, prvo je njihovo studijsko dugometražno izdanje s autorskim materijalom nakon albuma "Spectre" iz 2014. godine. Tematski njime Laibach istodobno slavi i kritizira suvremeno razdoblje iskrivljene stvarnosti i umjetne inteligencije, nudeći pritom kolekciju prilično zarazne pop-glazbe. Kako su najavili, 1. svibnja izdanje će biti objavljeno za britansku izdavačku kuću Mute na vinilu, CD-u i u digitalnom obliku, a slijedi i europska turneja u sklopu koje 16. listopada dolaze i u zagrebački klub Boogaloo.

Svastacuje
12:48 28.04.2026.

Sigurno bi bilo živo 20000 tisuća mladića i djevojaka Hrvata...403 Hrvatske djece ...na desetke tisuća Hrvatskih ranjenika bilo bi manje... I što još??? Da su kokardaši i petokrakaši mirno gledali kako gube privilegije...i da moraju živjeti kao ostali...

PU
puran
12:36 28.04.2026.

Zanima me tko njih i njihovu glazbu sluša

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

