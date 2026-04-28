Kako bi ovaj prostor izgledao da je Jugoslavija opstala, teško je reći. Vjerojatno bi bio drugačiji, ali ne nužno bolji

Nakon više od deset godina kultni Laibach ima novi album. Preciznije, njihov "MUSICK", predstavljen ovih dana u Ljubljani, prvo je njihovo studijsko dugometražno izdanje s autorskim materijalom nakon albuma "Spectre" iz 2014. godine. Tematski njime Laibach istodobno slavi i kritizira suvremeno razdoblje iskrivljene stvarnosti i umjetne inteligencije, nudeći pritom kolekciju prilično zarazne pop-glazbe. Kako su najavili, 1. svibnja izdanje će biti objavljeno za britansku izdavačku kuću Mute na vinilu, CD-u i u digitalnom obliku, a slijedi i europska turneja u sklopu koje 16. listopada dolaze i u zagrebački klub Boogaloo.