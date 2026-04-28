GODIŠNJICA SMRTI

Nova objava omiljenog HRT-ovca tjera suze na oči, prisjetio se velikog gubitka: 'Jednom sam čuo'

ARHIVA - 2016. Trogir: Obitelj i prijatelji oprostili se od televizijskog novinara i urednika Siniše Svilana
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
28.04.2026.
u 19:50

Voditelj Joško Lokas ne govori često o privatnom životu i obitelji, no prošle godine napravio je iznimku i otvorio se o gubitku oca

Voditelj popularnog HRT-ovog kviza "Potjera", Joško Lokas, na društvenim mrežama posvetio je emotivnu objavu svom ocu koji je preminuo prije 23 godine. Tim povodom prisjetio se izjave najvećeg pjesnika s ovih prostora, Đorđa Balaševića:

- Mislim kako je Balašević rekao da je život ona crtica između godine rođenja i godine smrti, a jednom sam čuo kako i ono poslije postoji dok postoje svi koje smo dotaknuli svojom ljubavlju. Ti nas i mnoge koje znamo jesi. 28. 4. 2003. - napisao je Lokas uz crno bijelu fotografiju oca u igri s psom.

Voditelj ne govori često o privatnom životu i obitelji, no prošle godine napravio je iznimku i otvorio se o gubitku oca. - Moja sestra Ana i ja smo relativno rano ostali bez oca. Umro je u 56. godini života. Mislim da smo oboje jako teško proživjeli to razdoblje i svatko od nas i danas se na svoj način nosi s tim gubitkom. Pamtim koliko nas je naučio o poštenju i vrijednosti iskrenosti - rekao je u intervjuu za Story.

ARHIVA - 2016. Trogir: Obitelj i prijatelji oprostili se od televizijskog novinara i urednika Siniše Svilana
1/9

Otkrio je i što je o sebi naučio kroz roditeljstvo. - Naučio sam, vjerujem kao i svi, da postoje važniji životi koje treba usmjeriti na pravi put i nada se da ćemo u tome uspjeti. Naučio sam se opraštati lakše nego ikada. Naučio sam da se prioriteti mijenjaju. Naučio sam se strpljenju i toleranciji. I ono najvažnije, naučio sam se odgovornosti. Jer kada stvorite život, sve se mijenja. Od prvog dana kada vas dijete pogleda, onako krhko, naoružate se svom nevidljivom snagom ovog svijeta u namjeri da budete uz njega dok ne postane dovoljno jako da u život ide bez vas - ispričao je Joško Lokas.

