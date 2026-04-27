Kultna emisija HRT-a proslavila je 34. rođendan i postala je neizostavan dio jutra mnogih gledatelja

Kultna mozaična emisija HRT-a "Dobro jutro, Hrvatska" u posebnoj slavljeničkoj emisiji obilježava svoj 34. rođendan. Dječji zbor "Zagrebački anđeli" posebni su glazbeni gosti emisije koja već desetljećima okuplja generacije ispred malog ekrana. Larisa Banek, urednica emisije "Dobro jutro, Hrvatska": " Emisija je započela s emitiranjem 1992. godine, postavši neizostavan dio jutra mnogih gledatelja. Pjesma Maje Blagdan s kojom emisija svako jutro počinje znak je i danas mnogima da pogled s prve jutarnje kave skrenu na mali ekran. Trudimo se svakoga dana donositi svježe informacije i otvarati zanimljive teme. Riječ je o zahtjevnoj višesatnoj emisiji koja se emitira svaki dan osim nedjelje,a uskoro pripremamo i neka iznenađenja."

Pod uredničkom palicom Ivane Štefelić te uz voditelje Zlatu Mück Sušec i Davora Meštrovića slavljenička emisija svakako nije prošla bez tradicionalne rođendanske torte. "Dobro jutro, Hrvatska" bilježi u tisuća emitiranih sati programa niz povijesnih trenutaka,a prepoznatljiva je po svom bogatom mozaičnom sadržaju svakog jutra od ponedjeljka do subote na Prvom programu HTV-a.

U godini u kojoj se obilježava 100 godina HRT-a emisija "Dobro jutro, Hrvatska" ostaje gledateljima i dalje jedno od najomiljenijih mjesta gdje se susreću najvažnije teme dana: od aktualnih političkih događaja i kulturnih događanja, preko sportskih uzbuđenja do poučnih životnih priča koje ostavljaju značajan trag. Deseci prepoznatljivih televizijskih lica i uglednih profesionalaca svoju su karijeru počeli upravo u toj popularnoj emisiji koje i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih HTV-ovih emisija.