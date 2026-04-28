NEUGODNA SITUACIJA

VIDEO Trump osramotio Melaniju pred kraljem Charlesom: Ona mu uputila pogled od kojeg se ledi krv u žilama

VL
Autor
Mateja Papić
28.04.2026.
u 19:14

Tijekom državnog posjeta britanskog kralja Charlesa Bijeloj kući Donald Trump je u govoru o dugovječnosti braka svojih roditelja i obiteljskim anegdotama iznio niz opaski o kraljevskoj obitelji, uključujući i šalu na račun vlastitog braka

Drugog dana državnog posjeta britanskog kralja Charlesa Bijeloj kući dogodila se neugodno-duhovita scena između predsjednika Donalda Trumpa i prve dame Melanije Trump. Naime, predsjednik je u javnosti komentirao dugovječnost svojeg braka, što je izazvalo vidljivu nelagodu kod Melanije. Tijekom svečanog prijema na Južnom travnjaku Bijele kuće, pred okupljenim visokim uzvanicima i kraljevskim parom, Trump je govorio o svojim roditeljima i njihovom dugom braku, a zatim se okrenuo prema supruzi i ubacio opasku koja je izazvala nelagodu. 

"Moja divna majka, Mary McLeod. Mary McLeod rođena je u Stornowayu u Škotskoj, na Hebridima, a to je ono što zovu vrlo ozbiljna Škotska. Tu nema nikakve sumnje. Na nekim mjestima kažu: ‘Pa je li to stvarno Škotska?’ Hebridi. To je prava, ozbiljna Škotska. Tamo su imali svoje najveće ratnike. Svoje najveće ratnike. Ona je došla u Ameriku s 19 godina i upoznala mog nevjerojatnog oca. Jako smo ga voljeli. Svi smo ga voljeli. Voljeli smo nju. Voljeli smo njega, Freda. I bili su u braku 63 godine. I oprostite, ako nemate ništa protiv, to je rekord koji nećemo moći dostići, draga, žao mi je. Jednostavno neće ići tako. Bit ćemo dobri, ali nećemo biti toliko dobri, 63 godine", kazao je Trump.

Prema svjedocima, Melania Trump, odjevena u elegantnu kombinaciju Ralph Laurena uz cipele Manolo Blahnik, u tom trenutku nije izgledala impresionirano te je predsjedniku uputila hladan pogled. Ipak, nakon nekoliko trenutaka uspjela je izvući osmijeh dok se publika smijala predsjednikovoj šali.

Inače, svečanost je održana u sklopu državnog posjeta britanskog kralja Charlesa i kraljice Camille, a uključivala je vojni mimohod, počasnu paljbu i prelet zrakoplova. Među okupljenima bili su i visoki američki dužnosnici te poslovni i medijski uzvanici. Unatoč povremenim napetostima u bilateralnim odnosima SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, Trump je u govoru naglasio bliske veze dviju država, istaknuvši da “Amerikanci nemaju bližih prijatelja od Britanaca”. Također je pohvalio “prekrasan naglasak” kralja Charlesa i ispričao nekoliko osobnih anegdota o svojoj obitelji. 

Rekao je čak i da je njegova majka bila zaljubljena u kralja Charlesa. "Svaki put kad bi kraljica bila uključena u ceremoniju, moja majka bi bila prikovana za televizor i govorila bi: ‘vidi Donalde, vidi kako je to lijepo’", izjavio je Trump. Govoreći o obiteljskim uspomenama i odnosu prema britanskoj kraljevskoj obitelji, američki predsjednik naglasio je dugogodišnju fascinaciju njegove majke kraljevskim protokolom i ceremonijama. Više o tome čitajte ovdje.

Melania Trump Donald Trump

IG
IgorY
20:35 28.04.2026.

U čemu je problem u tome što je rekao i čime ju je osramotio ? Melania je njegova supruga i nije mi jasno kako je bilo što vezano uz nju nekakva važna stvar. ona čini mi se nema apsolutno nikakvukvu funkciju osim što je supruga

PA
PatMat
19:46 28.04.2026.

Onda će se najvrsniji američki doktori morati potruditi da Trump prebaci 121 godinu, a Melanija 98, da obore rekord od 63 godine braka (sada su 21 godinu u braku još 42 ostaje). Trump je sada na 79, a Melanija na 56

LU
Lujo123
20:36 28.04.2026.

Koliko zavidnih zločistih komentara vjerojatno od gospode LGBT ovaca vokeovaca antifa i ostalog šljama.

