Postmoderno vrijeme i smisao: Čovjek se prestao pitati zašto uopće živi

Tragedija čovječanstva leži u tome što sve manje razmišlja o smislu vlastitog života i što ga to sve manje uznemirava. (Vaclav Havel)



Gledajući prevladavajuću struju događanja, pitanja o smislu života mogu izgledati preživjela i staromodna. Kaže se: život je zadan, sam po sebi teče, i što se tu ima više razglabati. Opet, pitanje smisla 2026., kao i 1026. ili 26. u vrijeme Krista, uvijek je jednako značilo potrebu snažne i izvorne unutarnje punine, osjećaja da je život smislen. To je osjećaj koji iznutra sve veže, smiruje i opravdava. Nažalost mnogih, nije osiguran blagostanjem, udobnošću, zadanim ili unaprijed dogovorenim načelima. Smisao znači potragu pojedinca za prihvaćanjem sebe, sebe među drugima, u svijetu.