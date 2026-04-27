Poznati farmer iz 'Ljubav je na selu' priznao da je swinger: 'Ne razumiju koliko je to fino'

U posljednjoj sezoni RTL-ovog showa “Ljubav je na selu” gledatelji su se upoznali s farmerom Josipom Ercegovićem. Nakon što je na romantično putovanje poveo Kanađanku Dottie, njihova veza nije potrajala, no Josip je sreću ubrzo pronašao vrativši se staroj ljubavi, Matei Laštro. I Matea je javnosti poznata iz iste sezone showa, gdje se borila za srce drugog farmera. Danas su ona i Josip nerazdvojni, a svoju vezu podigli su na novu razinu priznanjem da zajedno snimaju sadržaj za odrasle te da su aktivni dio swingerske scene.

Par je o svom odnosu i načinu života otvoreno progovorio u podcastu "Noći bez cenzure", gdje je Matea naglasila kako ne dopuštaju da mišljenje okoline upravlja njihovim životima. - Prvo se vraćamo na tu temu, ti nešto što ne želiš biti. Zato da netko nešto ne bi rekao? Onda ćeš zbog takvih stvari cijeli život živjeti nešto što nisi. Nema smisla - jasno je poručila.

Na njezine riječi nadovezao se i Josip, koji se osvrnuo na najveće mitove i predrasude o swingerima. Istaknuo je kako mnogi imaju potpuno pogrešnu sliku o tome što njihov životni stil podrazumijeva. - Mnogi ne kuže da to nije onako kako im se na prvi pogled čini. Mnogi misle da te samo 'ubace'. Ne kuže koliko je to fino. To mi je ono najgore - rekao je Josip o pogrešnom uvjerenju o vulgarnosti u swingerskim krugovima.

Nije potrajalo! Dottie i Josip iz 'Ljubav je na selu' više nisu zajedno

Podsjetimo, Dottie i Josip od samog su početka sudjelovanja u showu "Ljubav je na selu" privlačili veliku pozornost gledatelja. Ipak, na kraju su donijeli odluku da njihov odnos ostane u okvirima prijateljstva. Premda je njihova priča bila ispunjena strašću shvatili su da njihova veza nema potencijal za dugoročnu budućnost, Dottie je za RTL.hr otkrila da s Josipom više nije u kontaktu. - Josip i ja više nismo u kontaktu. Nema nikakve ljutnje ni negativnih emocija, ali vjerujem da nam životi idu u potpuno različitim smjerovima - iskreno je poručila Dottie.

U ovaj show 48-godišnja Dorothee Anne Scott iz Kanade prijavila se dok je bila na odmoru u Hrvatskoj, a sada traži kuću u Hrvatskoj. "Potraga za mojim domom u Hrvatskoj ide jako dobro. Svaki dan pregledavam oglase za nekretnine. Trenutačno mi je fokus na Slavoniji. Najprije ću iznajmljivati, a tek onda kupiti nešto svoje. Ne žurim s kupnjom, znam da će se savršena nekretnina pojaviti u pravo vrijeme", ispričala je za RTL.