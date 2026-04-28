Veliko slavlje u obitelji Mire Bulja! Političar je postao djed, otkrio i ime unučice

Saborski zastupnik i gradonačelnik grada Sinja, Miro Bulj, s javnošću je podijelio da je postao djed. Ovu lijepu vijest objavio je na društvenim mrežama, gdje je napisao kratku poruku u kojoj ponosni djed otkriva i ime nove članice obitelji.

"Dragi prijatelji, postao sam dida male Magdalene", otkrio je ime unučice, a u objavi na Facebooku dodao je i pjesmu Olivera Dragojevića prigodnog naziva "Molitva za Magdalenu". U komentarima pljušte čestitke sinjskom gradonačelniku:

"Čestitke od srca didi i svima u obitelji", "ČESTITAM Prijatelju Miro, a maloj Magdaleni Bog da Zdravlje", "Sretno i Božji blagoslov Miro", "Čestitam majci, ocu i ponosnom djedu,neka je zdravlje služi i sreća prati", samo su neke poruke u povodu dolaska prinove u obitelji Mire Bulja.

VIDEO Miro Bulj objavio urnebesan video kako pleše na vjenčanju svog sina, ovo morate pogledati

Podsjetimo, obitelj sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika ove je godine već imala razlog za slavlje. Naime, njegov sin Nediljko, poznatiji kao Neno, u siječnju se vjenčao s Pijom Cvitković, mladom i ambicioznom političarkom. Vjerni čitatelj Večernjeg lista podijelio je s nama fotografije s vjenčanja, na kojima mladenka i mladoženja poziraju ispred crkve u Sinju.

Miro Bulj je potom na svom Facebook profilu podijelio zabavan video u kojem pleše na svadbenoj zabavi svog sina Nene, kako ga od milja zove. "Kad ženiš najstarijeg sina, a imaš dvi lijeve", napisao je Bulj uz video, aludirajući na svoje plesne sposobnosti, no očito se odlično zabavio, što je i vidljivo iz videa koji je osvojio više stotina oznaka "sviđa mi se". Vjenčanje je, osim po veseloj atmosferi, ostalo zabilježeno i po rijetkom pojavljivanju njegove supruge Jelene, koja se godinama uspješno držala podalje od očiju javnosti.