EKSKLUZIVNO

Tko je Ryan Rich? Američki investitor predvodi projekt od 50 milijardi eura u Hrvatskoj

Autor
Sandra Veljković
28.04.2026.
u 10:44

Član obitelji iza američke kompanije Rich Products Corporation i izvršni partner Pantheon AI-a koji predvodi ulazak američkog kapitala u projekt

Ryan Rich, izvršni partner Pantheon AI-a i član obitelji koja stoji iza američke kompanije Rich Products Corporation, predvodi grupu američkih institucionalnih ulagača koji stoje iza projekta Pantheon – AI inovacijskog i podatkovnog centra koji će se graditi u Topuskom. Riječ je o projektu ukupne planirane vrijednosti veće od 50 milijardi eura, koji objedinjuje razvoj umjetne inteligencije, podatkovnu infrastrukturu i energetiku u jedinstven sustav snage jednog gigavata.
- Hrvatsku smo prepoznali kao sigurnu, politički stabilnu zemlju s obrazovanim ljudima i visokom radnom etikom. U hrvatskom partneru pronašli smo pouzdanog suradnika, tehnološki snažnog i usmjerenog na realizaciju ovako zahtjevnog projekta. Američka investicijska snaga i hrvatsko znanje spoj su koji će isporučiti ovaj projekt - kazao je Ryan Rich.

Obitelj Rich stoji iza privatne američke kompanije osnovane 1945. godine u Buffalu, koja danas posluje u više od 100 zemalja, zapošljava više od 10.000 ljudi i ostvaruje godišnje prihode veće od četiri milijarde dolara. Tvrtka nije izlistana na burzi i ostaje u vlasništvu obitelji, što joj omogućuje dugoročno upravljanje kapitalom i razvoj investicijskih aktivnosti izvan osnovne djelatnosti. Takav tip privatnog kapitala često se, u partnerstvu s institucionalnim investitorima, usmjerava u velike infrastrukturne i tehnološke projekte, kakav je i Pantheon.

Sam projekt zamišljen je kao jedinstvena cjelina koja objedinjuje podatkovni centar, energetsku infrastrukturu i razvoj umjetne inteligencije. Planirana snaga od 1 gigavata stavlja ga među najveće pojedinačne objekte te vrste u Europi, dok razina pouzdanosti rada prelazi dosad najviši Tier 4 standard. Uz izgradnju centra, projekt uključuje i razvoj vlastite elektroenergetske infrastrukture – novu trafostanicu, oko 280 kilometara dalekovoda te fotonaponsku elektranu snage 500 megavata, koju razvija partner Greenvolt.

U energetskom dijelu projekta ključnu ulogu imaju domaće kompanije predvođene Končarom, uz sudjelovanje Dalekovoda, što dodatno potvrđuje da je riječ o infrastrukturno iznimno zahtjevnom zahvatu koji nadilazi klasične podatkovne centre. Ulaganja u prijenosnu mrežu trebala bi dugoročno povećati stabilnost sustava i omogućiti priključenje dodatnih obnovljivih izvora energije, dok dio infrastrukture ostaje u vlasništvu države.

Projekt Pantheon tako se ne postavlja samo kao tehnološka investicija, nego kao širi razvojni zahvat koji obuhvaća energiju, prometnu i optičku infrastrukturu te tržište rada. Tijekom izgradnje predviđa se oko 3000 radnih mjesta, uz dodatnih 1500 nakon početka rada i više tisuća posredno povezanih poslova, čime se projekt pozicionira i kao jedan od najvećih gospodarskih zahvata u novijoj hrvatskoj povijesti.

Početak izgradnje planiran je za 2027. godinu, dok se početak rada centra očekuje početkom 2029.

