HOLLYWOODSKA LJEPOTICA

FOTO Fatalna zavodnica nakon razvoda ljubi 12 godina mlađeg, a sad ima veliki razlog za slavlje

VL
Autor
Vecernji.hr
28.04.2026.
u 22:00

Suprotno ustaljenim očekivanjima, Alba na novu ljubav nije trebala čekati dugo, a pronašla ju je s 12 godina mlađim kolegom

Jessica Alba, koja već godinama slovi za jednu od najljepših glumica u Hollywoodu, danas slavi svoj 45. rođendan. Iako ju u posljednje vrijeme sve rijeđe viđamo na velikom platnu, Alba nastavlja prkositi vremenu i izgleda mlađe nego što brojke ukazuju, a prošle godine u fokus javnosti došao je njezin privatni život. Naime, glumica se nakon 17 godina braka razvela od filmskog producenta Casha Warrena.

- Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije - i kao pojedinac i u partnerstvu s Cashom. Ponosna sam na način na koji smo rasli u našem braku tijekom posljednjih 20 godina, ali sada je vrijeme da započnemo novo poglavlje rasta i razvoja kao pojedinci. Idemo dalje s ljubavlju, dobrotom i poštovanjem jedno prema drugome i zauvijek ćemo ostati obitelj. Naša djeca ostaju naš najveći prioritet i molimo za privatnost u ovom trenutku - napisala je Jessica u emotivnoj objavi na Instagramu.

Bivši supružnici upoznali su se 2004. godine na setu filma "Fantastična četvorka", čiji je Warren bio producent. Odmah se između njih pojavila kemija koja je iz prijateljske brzo prerasla u ljubavnu. Uslijedilo je vjenčanje 2008. godine, a svoju ljubav Jessica i Cash okrunili su s troje djece - dvije kćeri i jednim sinom.

Suprotno ustaljenim očekivanjima, Alba na novu ljubav nije trebala čekati dugo, a pronašla ju je s 12 godina mlađim glumcem Dannyjem Ramirezom. Par se prvi put počeo povezivati u srpnju prošle godine, da bi nekoliko mjeseci kasnije, u studenom, svoju vezu potvrdili zajedničkom objavom na Instagramu. Zanimljivo, ni Albin bivši suprug nije predugo tugovao te je prošlo ljeto obznanio vezu s 21 godinu mlađom manekenkom Hanom Sun Doerr.
Jessica Alba razvod glumica Danny Ramirez rođendan showbiz

