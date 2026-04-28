FOTO Kuća nedaleko Zagreba toliko je jeziva, a ovoj kod Lovrana ne približavaju se ni susjedi

Stravične priče i ukleta mjesta koja ljudi zaobilaze nisu rezervirana samo za hollywoodske filmove već ona postoje i u našoj neposrednoj blizini. Barem tako tvrde ljudi iz raznih hrvatskih krajeva, koji su povjerovali u te priče te su one ostale poznate do danas...

Škrinjari - najstravičnija kuća u Hrvatskoj

Jedna od vjerojatno najpoznatijih ukletih lokacija, o kojoj se mnogo pisalo, pričalo i istraživalo, kuća je pored Vrbovca, u mjestu Škrinjari. Obiteljski dom navodno je izgradio njemački gastarbajter za svojeg sina i njegovu obitelj. No, zbog jezive atmosfere, krikova i sličnih pojava, obitelj se nikad nije uselila u kuću. Kuća je do danas nenastanjena jer, unatoč simboličnoj cijeni, nitko nije uspio provesti noć u njoj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedno vrijeme nuđena je čak i besplatno ako netko u njoj uspije provesti noć, no ostala je prazna i unatoč takvim nastojanjima. U izazovu se okušala grupa policajaca, grupa taksista i neki pustolovi, a oni koji nisu odustali, završili su u ludnici, neki i s amnezijom. Tako barem kažu priče. Izvor prokletstva navodno je staro groblje na kojem je kuća sagrađena. Više o njoj pročitajte OVDJE.

18.07.2019., Skrinjari - Napustena kuca u mjestu Skrinjari koja je prema pricama mjestana opsjednuta duhovima."nPhoto: Borna Filic/PIXSELL Foto: Borna Filic/PIXSELL

Kuća u Lovranskoj Dragi

Kilometar i pol od Lovrana stoji kuća kao svjetionik na kamenom platou, a iznad nje je nekoliko stotina metara visoka kamena hrid. Mještani su godinama u strahu izbjegavali ruševnu kuću koja je nekada bila hotel. Vjeruju da kuću opsjedaju duše. Mnogi ni ne žele pričati o njoj, a oni koji progovore kažu samo da je prokleta. U kući su se događale čudne stvari, a postoje i svjedočanstva ljudi koji su 'za dlaku' izbjegli tragediju. Jedna od takvih priča je o uglednom opatijskom ugostitelju, koji se s ljubavnicom sklonio od kiše u ruševnu kuću. Odjednom se na katu začula galama, smijeh, lupanje čaša i tanjura, kao da je u tijeku raskalašena zabava. Iznenađeni par skamenio se! Unatoč pljusku pohitali su prema automobilu, upalili motor, ali kotači su se vrtjeli na mjestu. Auto je, kao u filmu, već polako klizio prema rubu duboke provalije. I kad su već pomislili da je kraj, u stijenu iznad kuće udario je grom, a istog trenutka automobil je jurnuo prema cesti. Nekada je kuća bila prekrasan hotel. Dolazili su gosti iz cijele Austro-Ugarske. Jedne večeri 1923. kuća je planula, a navodno ju je zapalio sam vlasnik zbog osiguranja.

13.12.2012., Lovranska Draga - Hotel restoran Draga di Lovrana u kojem su navodno nekada dok je bio rusevina bili duhovi. Restoran pocetkom dvadesetih godina proslog stoljeca. rPhoto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, ilustracija

Lokrum

Stravičan otok Lokrum kraj Dubrovnika je još jedno od ukletih mjesta u Hrvatskoj. Dubrovčani savjetuju da se s ovog otoka ne uzima ništa pa čak ni ubrani list jer sve što se uzme s otoka će novom vlasniku donijeti nesreću. Otok Lokrum je bio dom benediktinaca koji su ga navodno prokleli nakon što su prognani s otoka. Dogodilo se na ovom otoku i ubojstvo ljubavnice Rudolfa, sina poznate austrijske carice Sisi i cara Franje Josipa I. Mnogo smrtnih slučaja, patnje i tragedija je povezano upravo s ovim otokom. Navodno su 2007. godine i dva radnika u benediktinskom samostanu snimili duha. Na otoku Lokrumu preko noći rijetko tko može ostati miran, na njemu ostaju samu čuvari, a ima li u ovom otoku nešto strašno ili su sve ovo puste priče valjalo bi istražiti posjetom ovom inače predivnom mjestu.

08.12.2020., Srdj, Dubrovnik - Otok Lokrum.r"nPhoto: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Canva/Screenshot TikTok

Autocesta kod Nove Gradiške

Podzemne vode, magnetska polja ili neke daleko mračnije sile navodno djeluju na dionici autoceste Zagreb - Slavonski Brod kod Nove Gradiške, jer vozači se redovito žale da upravo na tom mjestu doživljavaju nevjerojatne stvari poput gašenja radija, osjećaja paralize, gubitka koncentracije i doživljaja kao da im neka sila vuče auto na drugu stranu ceste. Na mjestu gdje je i Toše Proeski otišao u legendu mnogi su putnici ostavili svoje živote, a drugi ponovno pričaju o crnoj prikazi koja se pojavljuje na cesti i nestaje u retrovizoru.

12.08.2010., Nova Gradista - Teska prometna nesreca dogodila se u cetvrtak oko 17.30 kod Starog Petrovog Sela u kojoj je ozljede opasne po zivot zadobila beba stara nekoliko mjeseci.Uz djecaka ozlijedjeni su i njegovi roditelji i vozac kombija. Sve su prevezli u bolnicurPhoto: Franjo Lepan/24satar Foto: Franjo Lepan/24sata

Sablasni sanatorij na Zagrebačkoj gori

Najpoznatija zagrebačka ukleta lokacija je zasigurno napušteni i zaboravljeni sanatorij za liječenje plućnih bolesti Brestovac. Danas su ostale samo jezovite ruševine nekad velebnog zdanja. Brestovac je kompleks bolničkih i pomoćnih zgrada nastao prije više od stoljeća, kada je tuberkuloza bila velik zdravstveni i sanitarni problem, a liječiti se mogla samo kvalitetnom ishranom i boravkom pacijenata u povoljnim klimatskim uvjetima. Toliki su plućni bolesnici boravili na Brestovcu, neki se uspješno liječili, ali mnogi... umirali. Stoga i ne čude glasine da tim ruševnim objektima još lutaju duše davno preminulih ljudi. Više pročitajte OVDJE.

Sanatorij Brestovac na Medvednici zapoceo s radom 1909. godine kao ljeciliste plucnih bolesti i tuberkuloze. Izgradnju sanatorija inicirao je lijecnik i dobrotvor Milivoj Dezman iz ljubavi prema zagrebackoj glumici Ljerki Sram. S radom je prestao 1968. godine i od tada propada.

Jurjevsko groblje

Jurjevsko groblje, znano kao Kraj kestena, također obilaze duhovi. Drvena kapelica posvećena sv. Jurju spominje se 1377., ali prije toga na tom je mjestu bilo groblje za siromašne. Godine 1729. sagrađena je nova kapelica posvećen sv. Jurju s kriptom i proširenim grobljem uz nju. A 1825. godine gradski magistar odlučio je otkupiti vinograde s istočne i sjeverne strane starog groblja kako bi se dodatno proširili. Jurjevsko groblje zatvoreno je 1876., kad počinju pokopi na Mirogoju, nekadašnjem imanju Ljudevita Gaja, koji je također prvo pokopan na Jurjevskom groblju, a tek kasnije premješten u Mirogojske arkade. Sve su kosti premještene tek 1907., a mnogi vjeruju kako tim prostorom između Jurjevske ulice i Mlinarske ceste lutaju duhovi kojima je narušen vječni mir.

Jurjevsko je groblje intrigiralo pažnju legendama o siromasima koji su tamo pokopani i vraćaju se da bi tražili pravdu, kao i drevnim masonskim i hermetičnim simbolima na nadgrobnim spomenicima. Ne prestaju priče o utvarama i duhovima koji se na tom groblju pojavljuju noću, a postoji čak i vjerovanje kako neki od njih lutaju gradom. Jedna od takvih priča je i ona o djevojci u bijeloj haljini koju su viđali u kuli uzidanoj u palaču Magdalenić-Drašković-Jelačić, u Demetrovoj 7, gdje je bilo smješteno skladište Muzeja grada Zagreba.

Ostaci nadgobnih spomenika i danas se vide na starom Jurjevskom groblju. Nazivano i Groblje kraj kestena, godine 1622. uredjeno je za pokapanje stanovnika Gornjeg grada. Na tom su groblju pokopani 1872. Ljudevit Gaj, 1851. Stanko Vraz, 1874. Fran Kurelac, 1875. prof. Vjekoslav Babukic, a 1845. srpanjske zrtve. Jurjevsko je groblje bilo jedno od najvecih gradskih groblja do 1876. godine kad je zatvoreno a poceli su ukopi na Mirogoju. Preporoditelji Vraz, Gaj, Kurelac i Babukic su 1885. preneseni u arkadu hrvatskih preporoditelja na Mirogoju. Godine 1895. prenesene su na Mirogoj i kosti srpanjskih zrtava.

Bilje

U kući u mjestu Bilje svojedobno je skupina znatiželjnih spiritista upalila šest crnih svijeća te čitala iz knjige za dozivanje duhova. Glasine govore da su ritualom na kraju dozvali zloduha koji se potom nije dao istjerati. Dolazio je svećenik, no jedan od ormara se srušio pred njim, te je u strahu, kažu, odustao. Nakon što se nacrtao egzorcist i obavio svoj obred, duh je nestao, ali samo na par dana. Jedan je član obitelji iz kuće umro. Liječnici su dijagnosticirali prirodnu smrt premda je bio u svojim dvadesetima.

Tunel Učka

Već dugi niz godina, točnije od 1988. godine, crnokosa ljepotica zaustavlja vozače kod tunela Učke, obično samo one koji su sami u vozilu te ih traži za prijevoz. Kao zahvalnost vozaču proriče sudbinu iz dlana, a čim automobil izađe iz tunela predivna djevojka doslovno nestane iz vozila. Policija je zaprimila dojave o crnokosoj ženi i pojačala nadzor šuma i područja oko tunela, no nikad nisu ušli u trag ovoj ženi. Govori se da je to duh žene koja je poginula prilikom gradnje tunela, a drugi tvrde da se radi o djevojci koja je pobjegla iz psihijatrijske bolnice.