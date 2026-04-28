SUSRET S MONARHOM

FOTO Čitač s usana razotkrio Melaniju: Pogledajte što je rekla kralju Charlesu. Donald Trump napravio grešku

Melania Trump
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
28.04.2026.
u 21:58

Unatoč sigurnosnim zabrinutostima, Buckinghamska palača potvrdila je da će trodnevni državni posjet ići po planu, uz manje prilagodbe rasporeda

Prva dama Melania Trump nije krila svoje oduševljenje tijekom susreta s britanskim kraljem Charlesom i kraljicom Camillom ispred Bijele kuće. Prema čitaču s usana Jeremyju Freemanu, Melania je na kraljev ljubazni pozdrav: "Tako mi je drago što vas vidim",  odgovorila: "Drago mi je što vas vidim". Zatim je dodala tri jednostavne, ali jasne riječi kojima je izrazila svoje mišljenje o državnom posjetu: "Stvarno sam oduševljena."

Susret se odvio na Južnom trijemu Bijele kuće u ponedjeljak, samo dva dana nakon incidenta s pucnjavom na večeri dopisnika Bijele kuće. Unatoč sigurnosnim zabrinutostima, Buckinghamska palača potvrdila je da će trodnevni državni posjet ići po planu, uz manje prilagodbe rasporeda. Kralj Charles i kraljica Camilla stigli su u Washington, gdje su ih dočekali predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump. Nakon srdačnog pozdrava, parovi su se rukovali, Melania je poljubila kraljicu Camillu u oba obraza, a zatim su svi zajedno pozirali za fotografije ispred Bijele kuće. Kasnije su zajedno popili čaj u Bijeloj kući te sudjelovali na vrtnoj zabavi na kojoj je bio i britanski olimpijac Tom Daley.

Tijekom ulaska u Bijelu kuću, Donald Trump je lagano dotaknuo kralja Charlesa po ramenu, gesta koja se smatra kršenjem strogog britanskog protokola, prema kojem se nikad ne inicira fizički kontakt s monarhom. Stručnjakinja za govor tijela Judi James komentirala je da je riječ o "političkom gestu prijateljstva", ali da je Charles djelovao opušteno i nije se protivio, piše Mirror.

