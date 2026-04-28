POZNATO LICE

FOTO Prepoznajete li djevojku s fotke? Gledali smo ju u kultnoj domaćoj seriji

28.04.2026.
u 20:30

- Fotka iz gimnazijskih dana, ne sjećam se dijaloga iz ove predstave, ali se dobro sjećam Martine i mostarskih dana, napisala je Ornela Vištica koja se prisjetila svojih srednjoškolskih dana, objavivši fotografiju na kojoj glumi u jednoj predstavi

Domaću glumicu Ornelu Višticu publika pamti iz nekih od najpopularnijih domaći serija poput "Larinog izbora", a nedavno je glumila i u filmu "Diva", gdje je u glavnoj ulozi utjelovila Divu Grabovčevu, djevojku koja je odbila prosidbu osmanlijskog velmože te zbog svojih vjerskih uvjerenja bila ubijena. Vištica se sad prisjetila svojih srednjoškolskih dana, objavivši fotografiju na kojoj glumi u jednoj predstavi.

- Fotka iz gimnazijskih dana, ne sjećam se dijaloga iz ove predstave, ali se dobro sjećam Martine i mostarskih dana... Kad smo sami radili scenografiju, kostime, perike, rekvizitu, glumili, režirali... Napisala sam jedne godine komediju za nas... A Martina, jedna od najljepših i najinteligentnijih, gimnazijalki koje zauvijek Pamtim. Uvijek nasmijana, šalje mi ovu fotku - napisala je glumica u objavi na Instagramu.

Podsjetimo, iako se još uvijek aktivno bavi glumom, Vištica je prije dvije godine otkrila jednu veliku novost u životu, pohvalila se novom titulom. Nakon Akademije dramskih umjetnosti Ornela je završila još jedan fakultet i postala magistar međunarodnih odnosa i diplomacije.

- Evo i službeno od danas sveučilišni magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Dodjela diploma, Libertas međunarodnog sveučilišta održala se u ZKM-u u Zagrebu. Nije tajna kako sam oduvijek voljela učiti te kako je gluma moja strast i prvo zanimanje, a istraživanje, promišljanje, čitanje put otkrivanja znanosti - započela je i nastavila:

- Težinski prosjek ocjena i nije tako loš (piše 4,81). Ovo je za mene jedan korak više u istraživanju diplomacije i međunarodnih odnosa a posebno uloge kulturne diplomacije. Hvala svima koji su bili dio ove priče,  koja ne završava… jer noću kad se spusti san nad gradom jedna lampa dugo u noć uvijek svijetli - napisala je tada Ornela pokraj fotografije.

Inače, uz "Larin izbor", Ornela je publici ostala u sjećanju i zbog uloge u seriji "Vatre Ivanjske", a imala je i gostujuću ulogu u popularnoj srpskoj seriji "Žene s Dedinja".
