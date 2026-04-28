FOTO Vadite kišobrane, vraća se kiša: Lijevat će kao iz kabla, temperature u padu

Pred nama je sunčan dan. Bit će djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. No vrijeme se prema kraju dana mijenja. Poslijepodne porast naoblake, u Gorskoj Hrvatskoj mogući su i lokalni pljuskovi, a navečer raste vjerojatnost za kišu i u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak, ujutro i navečer na sjevernom dijelu i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 °C.

Sutra u unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice s kišom te osjetno svježije. U Dalmaciji djelomice sunčano, a na sjevernom dijelu Jadrana uz promjenljivu naoblaku ponegdje može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura. Poslijepodne i navečer mogla bi biti mjestimice jaka, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 20 i 24 stupnja, piše DHMZ. Tea Blažević za N1 prognozira da u srijedu od jutra treba računati na kišu i pljuskove, češće u kopnenim krajevima, no u četvrtak će ponovno biti sunčanije. Produljeni vikend bit će u znaku stabilnog i sunčanog vremena, stoga će i ponovno zatopliti.