EU deportirala najviše ilegalnih migranata u povijesti, ali i 'to je premalo': ovo su detalji

Deportacije ilegalaca iz Europske unije dosegle su lani rekordnu razinu, ali to nije ni približno dovoljno, rekao je povjerenik EU za migracije, Austrijanac Magnus Brunner. „U 2025. godini vraćeno je 28 posto migranata koji su morali napustiti EU. To je do sada najviša brojka u ovom desetljeću“, rekao je Brunner. Povjerenik Brunner iznio je i konkretne brojke: „Više od 491 000 ljudi imalo je nalog da napustiti EU prošle godine, a oko 135 000 ih je deportirano.“ To je značajan porast u usporedbi s prethodnim godinama. U 2022. godini stopa je iznosila skromnih 16 posto (72 200).