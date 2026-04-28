novo lice

Makaki di Lauro predstavili svoj prvi studijski album koji otvara prostor pitanjima, identitetu i pripadnosti

Foto: Promo
VL
Autor
Davorka Ćuk
28.04.2026.
u 22:45

Album se temelji na prožimanju rocka, jazza i world musica, stvarajući melankoličan i lirski ambijent inspiriran liburnijskim krajem

Glazbeni projekt Makaki di Lauro predstavio je svoj prvi studijski album pod nazivom "Ča će to biti i ča to znači?" koji se sastoji od devet skladbi. Radi se o vokalno-instrumentalnom izdanju koje već u samom naslovu otvara prostor pitanja, identiteta i pripadnosti. Album se temelji na prožimanju rocka, jazza i world musica, stvarajući melankoličan i lirski ambijent inspiriran liburnijskim krajem. Suvremena interpretacija čakavskog dijalekta integrirana je kao ravnopravan element aranžmana - od naglašenih instrumentalnih dionica do otvorenih, atmosferičnih pasaža. Jezik ovdje nije folklorni ukras, već organski dio zvučne slike. Čakavština se oslobađa tradicionalnih okvira i postaje nositelj suvremenog glazbenog izraza, dok se instrumentalne teksture slobodno kreću između intimnih trenutaka i snažnih, ritmički naglašenih sekvenci.

Ovaj album istražuje odnos modernog zvuka i elemenata podneblja bez pridržavanja strogo definiranih stilskih pravila, nudeći slušatelju iskustvo koje je istovremeno lokalno ukorijenjeno i univerzalno razumljivo.

Iza Makaki di Lauro stoje Romeo Benčić i Ivan Valušek koji potpisuju glazbu i tekstove na ovoj albumu, a za aranžmane je zaslužan sam Valušek. Album je snimljen u kućnom studiju, a završni mastering potpisuje Sandi Bratonja, dok iza vizualnog identiteta stoje Andrej Šaprić i Valušek.

Valušek na albumu "Ča će to biti i ča to znači?" stoji iza izvedbi na gitari, basu i bubnjevima, ali i na nizu dodatnih instrumenata koji značajno proširuju zvučni spektar izdanja. Uz standardnu rock postavu, svira sitar, kalimbu i djembe, a posebnu dimenziju daje i raža - vlastoručno izrađen gudalački instrument specifičnog tona i karaktera. Osim instrumentalnih dionica, sudjeluje i u izvedbi pratećih vokala, dodatno obogaćujući vokalnu teksturu albuma. Benčić, pak, izvodi vokalne dionice te svira klasičnu gitaru, unoseći toplinu i liričnost u zvučni izraz. Njegova interpretacija čakavskog izričaja i suptilna gitarska pratnja čine važan emotivni i narativni sloj ovog debitantskog izdanja.

