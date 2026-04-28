Slovenka stigla na Krk pa ostala šokirana: 'Što si oni misle? Ovo je stvarno previše'

Iako se turistička sezona na Jadranu još zahuktava, prve reakcije gostiju već izazivaju zabrinutost. Tijekom godine često su se mogle čuti poruke upozorenja upućene ugostiteljima i iznajmljivačima da pripaze na formiranje cijena kako bi imali što više gostiju. Sada, na samom početku predsezone, čini se da su ta upozorenja ostala bez većeg učinka. Ostaje vidjeti kakva nas sezona očekuje, no prema iskustvu jedne Slovenke, već sada je, kako kaže, „previše“.

Kako piše slovenski portal Metropolitan.si, redakciji se obratila ogorčena čitateljica kojoj određene stvari s nedavnog boravka na Krku ne izlaze iz glave. Na početku razgovora ispričala je kako njezina obitelj već dulje vrijeme ima apartman na otoku: „Znate, na otoku Krku već dugo imamo apartman koji najradije koristimo izvan sezone u rano proljeće, početkom ljeta, u jesen i zimi, kada je vrijeme ugodno“, rekla je.

No dodaje kako je situacija posljednjih mjeseci otišla predaleko: „Ovo što se događa u zadnje vrijeme prešlo je sve granice.“ Zanimljivo, razlog njezina nezadovoljstva nisu cijene u restoranima i kafićima, već trgovine.

„Do ovog proljeća rado smo kupovali orade u Lidlu. Pakiranje od dvije srednje velike orade, oko 700 grama, koštalo je manje od devet eura, između 8,50 i 8,90 eura. No kad smo došli na Krk za uskrsne blagdane, tih riba nije bilo. Kada smo se vratili, ista takva pakiranja koštala su čak 13,90 eura za 720 grama. To znači da su u samo nekoliko mjeseci poskupjele za pet eura. To mi je jednostavno ludo. Pa što oni misle? Ovo je stvarno previše“, rekla je.

Dodaje kako su, srećom, u dobrim odnosima sa susjedima iz Hrvatske, s kojima često pripremaju zajedničke obroke: „I njima se ta cijena čini pretjeranom, pa smo se dogovorili da ribu jednostavno donosimo sa sobom i više je ne kupujemo ovdje, barem ne po toj cijeni. Susjed je pronašao povoljniju opciju u Zagrebu.“

„Zaista mi je apsurdno da hranu dovozim iz Slovenije. Ali što mogu? Uz ovakve cijene nemam izbora. Neke stvari ovdje koštaju isto kao kod nas, ali druge su toliko skuplje da ih radije donesem sa sobom.“

Iako naglašava da bi rado podržala lokalne trgovce i proizvođače, kaže da je to teško kada cijene „odlaze u nebo“: „Pitam se, ako je ovo početak sezone, što nas tek čeka? Koliko će još poskupjeti drugi proizvodi? Nekad smo Slovenci znali kritizirati turiste koji su na plažu nosili kruh, rajčicu i paštetu. No nakon svega ovoga čini mi se da ni mi više nismo daleko od toga, što je zapravo tužno. Ne mogu ni zamisliti kako je domaćima, jer su i za njih ove cijene vrlo visoke“, kazala je Slovenka.