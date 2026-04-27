LIJEPA OBJAVA

FOTO Glumica iz 'Divljih pčela' iznenada se oprostila od serije, objavila je emotivne fotke

27.04.2026.
u 21:10

Martina Mandek objavila je niz emotivnih fotografija sa seta serije Divlje pčele te se oprostila od ekipe.

Martina Mandek, koju je publika upoznala kroz ulogu Manuele Radonić u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, zatvorila je jedno značajno poglavlje svoje profesionalne priče. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija sa seta, popraćenih kratkim, ali znakovitim opisom koji je jasno sugerirao oproštaj od projekta koji joj je očito puno značio. I bez opširnih riječi, objavljene fotografije govore više nego dovoljno, osmijesi, zagrljaji i spontani trenuci iza kulisa otkrivaju bliskost i posebnu atmosferu koja je pratila cijeli proces snimanja. Upravo ti neformalni trenuci, često skriveni od očiju javnosti, svjedoče o povezanosti ekipe i emocijama koje nastaju tijekom rada na dugotrajnim projektima.

Lik Manuele Radonić bio je duboko uključen u složene međuljudske odnose koji pokreću radnju serije, a Martina Mandek utjelovila ga je s dozom suptilnosti i uvjerljivosti koja nije prošla nezapaženo. Zbog toga njezin odlazak nosi posebnu težinu, ne samo za gledatelje koji su pratili razvoj priče, već i za samu glumicu, kojoj je ova uloga očito ostavila snažan profesionalni i osobni trag.

Iako nije ulazila u detalje, njezina objava dovoljno jasno prenosi koliko joj je ovaj projekt značio. Reakcije pratitelja ubrzo su se počele nizati, a mnogi su istaknuli kako će im njezin lik nedostajati u nastavku serije. Dok se priča Divlje pčele nastavlja razvijati u novim smjerovima, ovaj oproštaj ostaje kao podsjetnik na sve ono što se odvija iza kamera - trud, vrijeme i emocije koje publika rijetko ima priliku u potpunosti sagledati.
