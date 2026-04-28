Naftna bomba! Ujedinjeni Arapski Emirati napustili OPEC: Svjetsko tržište nafte pred velikim preokretom

Naftna bomba eksplodirala je danas u regiji Perzijskog zaljeva! Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da od 1. svibnja napuštaju Organizaciju zemalja-izvoznica nafte (OPEC) te njenu proširenu inačicu OPEC+, zadavši time težak udarac skupinama i njihovoj de facto čelnici Saudijskoj Arabiji u vrijeme kada je rat u Iranu doveo do povijesnog šoka za tržište energenata.

Gubitak UAE-a, dugotrajne članice OPEC-a, izazvat će pomutnju te oslabiti skupinu koja je inače nastojala djelovati ujedinjeno unatoč unutarnjim sporovima zbog niza pitanja – od geopolitike do proizvodnih kvota. Ministar energetike UAE-a Suhail Mohamed al-Mazruej je za Reuters rekao da je odluka donesena nakon pomnog razmatranja energetske strategije.

Na pitanje o tome je li se UAE konzultirao sa Saudijskom Arabijom, odgovorio je da UAE nije o tome raspravljao ni s jednom zemljom. "Ovo je odluka vezana za politiku, donesena je nakon pomnog razmatranja trenutačnih i budućih politika vezanih za razine proizvodnje", kazao je ministar energetike.

Članice OPEC-a u Perzijskom zaljevu suočavaju se s poteškoćama s izvozom zbog iranskih prijetnji i napada na brodove u Hormuškom tjesnacu, ključnom prolazu između Irana i Omana kojim inače prolazi petina svjetske sirove nafte i ukapljenog zemnog plina.

Mazruej je rekao da potez neće imati golem učinak na tržište zbog situacije u tjesnacu. No činjenica da UAE napušta OPEC predstavlja pobjedu za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je organizaciju optužio da "pljačka ostatak svijeta" napuhavanjem cijena nafte, piše Reuters.

Također, Trump je uz cijene nafte vezao američku vojnu podršku za zemlje Perzijskog zaljeva, rekavši da dok SAD brani članice OPEC-a one "to iskorištavaju nametanjem visokih cijena nafte". Do poteza je došlo nakon što je UAE, regionalno poslovno čvorište i jedan od najvažnijih saveznika Washingtona, kritizirao druge arapske zemlje jer nisu učinile dovoljno kako bi ga zaštitile od brojnih iranskih napada tijekom rata. Anvar Gargaš, diplomatski savjetnik predsjednika UAE-a, kritizirao je odgovor arapskih zemalja Perzijskog zaljeva na iranske napade na forumu Gulf Influencers u ponedjeljak.

"Države članice Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC) međusobno se podupiru logistički, no mislim da je njihov položaj politički i vojno najslabiji u povijesti", poručio je Gargaš. "Očekujem ovaj slab stav od Arapske lige i on me ne iznenađuje, ali nisam ga očekivao od GCC-a i njime sam iznenađen", dodao je.

Ovakav razvoj događaja mogao bi imati dalekosežne posljedice za globalno energetsko tržište i geopolitiku. Izlazak UAE iz OPEC-a dodatno bi oslabio koordinaciju proizvođača nafte, povećao volatilnost cijena i otvorio prostor za nove regionalne blokove i saveze. U kombinaciji s nestabilnošću u Hormuškom tjesnacu, svijet bi se mogao suočiti s novim ciklusom energetske nesigurnosti, višim cijenama i pojačanim inflacijskim pritiscima na globalnoj razini.

S druge strane, saudijski Saudi Aramco sljedeći mjesec planira privremeno obustaviti isporuke plina. Riječ je o privremenoj mjeri zbog oštećenja ključnih izvoznih postrojenja, koja su od presudne važnosti za stabilnost opskrbnog lanca. Iako detalji o opsegu štete još nisu potpuno poznati, izvori navode da su problemi dovoljno ozbiljni da zahtijevaju zaustavljanje dijela operacija.

Aramco, kao jedan od najvećih svjetskih izvoznika energenata, ima ključnu ulogu na globalnom tržištu nafte i plina, pa bi dulja obustava mogla imati šire posljedice na cijene i opskrbu, osobito u regijama koje ovise o njegovim isporukama. Tvrtka se zasad nije detaljnije oglasila, dok tržišta s oprezom prate razvoj situacije i moguće posljedice na globalni energetski sektor.