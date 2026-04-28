Spektakl na Parku prinčeva! PSG i Bayern u epskom srazu ispisali povijest

Da, bio je to sraz kakav su najavljivali europski nogometni autoriteti, finale prije finala! Prva utakmica polufinala Lige prvaka između PSG-a i Bayerna bila je istinski nogometni spektakl kakav nemamo priliku često gledati. Sama činjenica da su, do sinoćnje utakmice, obje momčadi u Ligi prvaka zabile po 38 pogodaka, najviše u Ligi prvaka, bilo je vrhunsko jamstvo da će nogometni fanovi gledati izvedbu za pamćenje. Tako je i bilo. U epskom srazu završilo je 5:4 pobjedom PSG-a, a utakmica će ostati posebno notirana u povijesnim zapisima o Ligi prvaka

Oni koji nisu proveli večer gledajući ovu utakmicu, zaista imaju za čime žaliti, jer nikada u povijesti Lige prvaka u nekom polufinalu nije postignuto toliko pogodaka! I jasno je kako će putnik u finale, 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti, biti nepoznanica do posljednje sekunde uzvrata.

Kanova 54 pogotka

Luis Enrique je Bayernu suprotstavio istu momčad koja je u četvrtfinalu pobijedila Liverpool, ali je napravio osam promjena u odnosu na snage koje su prošli vikend pobijedila Angers u francuskom prvenstvu.

S druge strane, Vincent Kompany napravio je dvije promjene u odnosu na momčad koja je svladala Real Madrid u njihovom četvrtfinalnom trileru, ali osam u odnosu na momčad koja je u subotu pobijedila Mainz.

Poveo je Bayern u 12. minuti preko Haryja Kanea. Engleski napadač poentirao je s bijele točke, bio mu je to 54. pogodak u 45. utakmici za Bayern u svim natjecanjima ove sezone. Također, vrijedi spomenuti da je Kane zabio u posljednjih pet utakmica nokaut Lige prvaka, sada ukupno 13 u elitnom europskom natjecanju ove sezone. Uslijedio je francuski preokret. Najprije je Khvicha Kvaratskhelia izjednačio u 24. minuti sjajnim udarcem koji nije uspio blokirati Josip Stanišić, a devet minuta kasnije João Neves, najniži igrač na travnjaku, glavom je pogodio za vodstvo PSG-a. Kada je Michael Olise u 41. minuti pogodio za Bayernovo izjednačenje, činilo se da će to biti konačan rezultat prvog dijela, u petoj minuti nadoknade dogodio se trenutak o kojem će se ovih dana dosta polemizirati. Naime, lopta je u šesnaestercu u ruku pogodila Alphonsa Daviesa. Činilo se da je prethodno ipak dodirnula drugi dio tijela, a potom se odbila u ruku, no za švicarskog suca Sandra Schaerera nije bilo dvojbe. No, priča o sudačkim kriterijima odavno je zakomplicirana i sigurno će o ovom slučaju biti dosta interpretacija. Ousmane Dembele pogodio je s bijele točke za 3:2 PSG-a.

Stanišiću cijeli susret

- Vidjeli smo posljednjih nekoliko sezona da suci Lige prvaka imaju stvarno visoku toleranciju na igranje rukom. Mislim da je ruka dovoljno blizu tijela da se ne dosudi jedanaesterac. S noge se lopta odbila u ruku, mislim da je prestrogo dosuđen kazneni udarac - kazao je Mark Clattenburg, bivši engleski nogometni sudac koji je sudio finale Lige prvaka 2016. godine, kao i finale Europskog prvenstva iste godine.

Istog je mišljenja i Wayne Rooney, bivši sjajni engleski napadač.

- To nije bio jedanaesterac. Ruka mu je iza leđa i pomiče je kad ulazi centaršut, ali lopta se najprije odbija od desnog bedra, a zatim udara u ruku, tako da za mene to nije jedanaesterac - kazao je Rooney.

Možda i ne bi bilo toliko javnih rasprava da je priča na sinoćnjoj utakmici možda otišla u drugom smjeru, odnosno da su Bavarci izborili povoljniji rezultat. Kako to obično biva, krive sudačke odluke mogu značajno utjecati na psihološko stanje momčadi. A to se baš sinoć dogodilo u Parku prinčeva. Jer, od potpuno otvorene utakmice, PSG je u drugom poluvremenu otišao na prednost od tri pogotka!

U samo tri minute, momčad Luisa Enriquea otišla je na 5:2. Najprije je u 53. Kvaratskhelia poentirao za 4:2, a u 56. je i Dembele postigao svoj drugi pogodak na utakmici. A u vrhunskom sportu je ključno koliko se brzo oporavljate od psihološkog šoka. Jer, to čini razliku između najboljih i prosječnih. A Bayern to čini jako brzo. Jer, Bavarci su se vratili u četiri minute. Dayot Upamecano pogodio je za 5:3 u 65. minuti, a Luis Diaz za 5:4 u 69.

Na kraju, spomenimo da je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao cijelu utakmicu.