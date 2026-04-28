Rozga se pojavila sa sumnjivim prstenom na ruci pa otkrila je li zaručena: 'Ne lažem!'

Naša splitska glazbena zvijezda Jelena Rozga, danas 48-godišnjakinja, već godinama osvaja publiku svojim bezvremenskim hitovima i energijom na pozornici. Iako je popularnost stekla još davno, ostala je prepoznatljiva po svojoj skromnosti i prizemljenosti, što njezini obožavatelji posebno cijene. U nedavnom razgovoru za InMagazin prisjetila se ranih dana i odluke koja je uvelike oblikovala njezin životni put. Već u drugom razredu srednje škole napustila je roditeljski dom kako bi pohađala baletnu školu u Zagrebu. Ondje je živjela u učeničkom domu, dijeleći sobu s još deset djevojaka. Kako sama kaže, upravo ju je to iskustvo naučilo važnim životnim lekcijama. "Kad dijeliš mali prostor s toliko ljudi, naučiš cijeniti i najmanje stvari u životu", iskreno je ispričala. Osim o karijeri i mladosti, dotaknula se i svog privatnog života, posebno odnosa sa skladateljem Ivanom Huljićem. Naime, pažnju javnosti nedavno je privukao prsten koji nosi, zbog čega su mnogi počeli nagađati o mogućim zarukama. Ipak, Jelena je brzo razjasnila situaciju:

"Nemam ništa za prijaviti, stvarno ne lažem, riječ je o sponzorskom prstenu", kroz smijeh je otkrila. Njihova veza poznata je javnosti nešto više od godinu dana, a pjevačica ne skriva koliko je sretna i zaljubljena. U jednom od ranijih intervjua za Blic priznala je da njihova ljubav traje i dulje nego što se mislilo. "Ja sam već sto godina zaljubljena u Ivana, tako da je to jednostavno, to je to“, rekla je tada. Dodala je i kako su nedavno nakratko pobjegli od svakodnevice te proveli nekoliko dana na Krku, daleko od obveza. "Nisam izlazila iz kuće, samo sam punila baterije za nastavak turneje", zaključila je.

Ova kombinacija uspješne karijere, životne skromnosti i iskrene ljubavi čini Jelenu Rozgu i dalje jednom od najomiljenijih osoba na domaćoj sceni.