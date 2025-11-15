Kakva reklama za Hrvatsku! Pogledajte što se govori o našoj zemlji u novoj hit-seriji

Na streaming servisu Apple TV prije tri tjedna krenula je nova serija Vincea Gilligana, autora televizijskih remek-djela "Breaking Bad" i "Beter Call Saul", a u trećoj epizodi koja je dostupna od petka nalazi se i fenomenalna reklama za Hrvatsku.

Radnja serije smještena je u svijet u kojem gotovo cijelo čovječanstvo biva zahvaćeno globalnim fenomenom "kolektivnog uma“—svi ljudi postaju povezani, sretni i mirni, osim nekoliko imuno-otpornih pojedinaca. Glavna junakinja, Carol Sturka (tumači je Rhea Seehorn), jedina je koja ostaje izvan tog kolektiva i bori se za vlastitu autonomiju, dok pokušava dokučiti pravu prirodu ovog novog svijeta. Serija istražuje granice individulanosti, što znači biti slobodan u društvu gdje sreća postaje prisila, a svi pokušaji otpora mogu imati katastrofalne posljedice.

Foto: Promo

U trećoj epizodi Carol razgovara sa Zosiom koja s njom govori u ime "kolektivnog uma", pa je pita što je tako dobro u njihovom sjedinjavanju. "Pretpostavljam da je to kao da živite u predivnoj razglednici. Šetate kišnim danom, a stabla su tako velika da im ne vidite vrh, ili pijete kavu na kanalima u Amsterdamu i osjećate se kao u reklami za kavu", rekla je Carol, a onda dodala: "ili šetate u zalasku sunca na najdivnoj plaži u Hrvatskoj".

Tako su Gilligan i njegovi scenaristi hrvatsku obalu kao svjetski vrhunski dragulj, pa je teško ne osjetiti ponos i veselje kad globalna publika čuje tu pohvalu. "Pluribus" je nova serija autora poznatog po sofisticiranim zapletima, neobičnim karakterima i inovativnom pristupu televizijskom pripovijedanju. Premda su dostupne samo tri epizode, jasno je da "Pluribus" donosi Gilliganov prepoznatljivi spoj psihološke drame, znanstvene fantastike i društvene satire te ponovno pomiče granice televizijske umjetnosti te da će i ona ući u televizijsku povijest, kao i "Breaking Bad" i "Better Call Saul".