FOTO Sjećate li ih se? Stjepan i Nikolina upoznali su se u showu, a ovako danas izgledaju

Jedan od prvih parova koje je spojio show 'Ljubav je na selu' bili su Stjepan i Nikolina Pavlić. Oni su se upoznali u trećoj sezoni koja je prikazana 2011. godine. Zamalo su ih razdvojile vjerske razlike, no Stjepan je ubrzo shvatio da je Nikolina ljubav njegovog života i 2012. su vezu okrunili brakom. Par se vjenčao u Sisku u Gradskoj vijećnici, a njihovoj sreći nazočilo je 170 uzvanika među kojima su bili i ostali kandidati iz emisije te voditeljica Marijana Batinić.

Ovaj par i danas je zajedno te imaju troje djece, a kako izgleda njihova obitelj imali smo prilike vidjeti u jučerašnjoj emisiji jer ih je posjetila ekipa RTL-a. "Da nije bilo 'Ljubavi na selu', ne bi nas bilo", sažimaju svoju priču u jednu rečenicu, s osmijehom koji govori više od riječi. Njihova djeca danas s ponosom gledaju snimke na kojima su se mama i tata upoznali, svjedočeći jedinstvenom početku svoje obitelji.

Foto: RTL

Paprene cifre za doček Nove godine uz Čolića i Severinu! Od ovih cijena zaboljet će vas glava

Nikolina se prisjetila kako je u Stjepanu odmah prepoznala dragu, poštenu i radišnu osobu, a on priznaje da je za njega to bila ljubav "skoro na prvi pogled". Danas, uz troje djece i puno obaveza, kažu da za svađu jednostavno nemaju vremena. Njihov skladan život najbolji je dokaz da su osjećaji koji su se rodili pred kamerama bili iskreni i duboki. "I dalje se volimo", potvrđuju, a njihova priča ostaje vječna inspiracija.

Njihova ljubavna priča počela je tajno, na početku snimanja emisije.

– Na prvom spoju rekao mi je: "Ti ideš sa mnom." Čim je snimanje završilo, došao je u kafić u kojem sam radila i otad smo bili u vezi, no šutjeli smo da ne uništimo show. Kad su ga druge cure zavodile, on je već odavno bio moj – ispričala je jednom prilikom Nikolina.