Skandalozna manekenka sa 16 se udala za 35 godina starijeg, a sad otkriva mračnu istinu: 'To ne želim nikome'

Američka starleta Courtney Stodden imala je samo 16 godina kada se 2011. udala za 51-godišnjeg glumca Douga Hutchinsona, poznatog po ulozi u filmu "Zelena milja". Brak s 35 godina starijim muškarcem izazvao je globalni skandal, no bio je legalan zahvaljujući pristanku njezinih roditelja. Iako joj je ta veza donijela slavu preko noći, Stodden danas to iskustvo opisuje kao noćnu moru u kojoj je bila iskorištena i "dotjerana" (groomed), tvrdeći da je bila izložena teškom emocionalnom i fizičkom zlostavljanju, bez ikakve kontrole nad vlastitim tijelom i financijama.

- Ušla sam u brak s dječjim umom i tinejdžerskim tijelom. Ne želim da se to dogodi ikome drugome - izjavila je za magazin People. Dok je javnost pogrešno vjerovala da se udala zbog novca, istina je bila suprotna - ubrzo je ona postala financijski oslonac u vezi, uzdržavajući muškarca starijeg od vlastitog oca. Intenzivan medijski pritisak ostavio je duboke posljedice, što je dovelo do problema s alkoholom, poremećaja u prehrani i loše slike o tijelu. - Alkohol mi je godinama bio bijeg, ali na kraju se pretvorio u zamku - priznala je.

Njezin razvod od Hutchinsona finaliziran je 2020., a danas je Stodden glasna aktivistica protiv dječjih brakova, koje naziva "prljavom malom tajnom Amerike". Vodi kampanju za promjenu zakona koji, uz pristanak roditelja, i dalje dopuštaju ovakve zajednice u više od polovice američkih država. Svoju je priču ispričala u uspješnom biografskom filmu za TV kanal Lifetime, "I Was a Child Bride: The Courtney Stodden Story", opisavši ga kao bolan, ali iscjeljujući proces. - Ljudi napokon slušaju, a to je neprocjenjivo - kazala je.

Ovog ljeta proslavila je 31. rođendan kao trijezna odrasla osoba, što je za nju bila velika prekretnica nakon godina ovisnosti. - Iskreno, nisam mislila da ću dočekati 31., ali evo me - izjavila je, nazdravivši čašom vode. Svoje iskustvo nastavlja dijeliti kroz nadolazeću autobiografiju i glazbu, a 2024. se udala za producenta Jareda Safiera. - U svakome od nas postoji svjetlo koje nas može provesti kroz najteže kušnje - poručila je svima koji se bore, osjećajući se, kako kaže, jačom no ikad.