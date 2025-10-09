Josipa iz 'Života na vagi' nakon vage: 'Možda me koštala i voda koju sam dosta popila. Neobjašnjivo je'

Josipa je protekli tjedan u 'Životu na vagi' proživjela ne samo kao borbu s treninzima i kalorijama, već i kao duboko emotivno putovanje koje joj je otvorilo nove vidike. "Stvarno sam presretna. Oni su plakali svi troje kad su me vidjeli", podijelila je Josipa s voditeljicom Antonijom Blaće, vidno dirnuta. "Mislim da nema veće sreće kad se vidi taj ponos u njihovim očima. Sin Kristijan mi je rekao da izgledam deset godina mlađe. To se jednostavno ne može opisati."

Dok bi takav emotivni vrtuljak nekoga možda izbacio iz takta, za Josipu je to bio najjači poticaj. "Sad svaki dan razmišljam, sjetim se njih i njihovog ponosa i svega", priznala je, potvrdivši da je snagu za nastavak borbe pronašla upravo u sreći svojih najbližih. Na Antonijino pitanje vidi li sebe kao pobjednicu, Josipa je bez imalo oklijevanja dala odgovor koji definira njezin karakter i odlučnost. "Ja sebe vizualiziram u finalu", samouvjereno je izjavila. "Jednostavno tako razmišljam i mislim da čovjek mora razmišljati pozitivno. Mora razmišljati o tome da uvijek može ići bolje i jače. Sve se može ostvariti kad se hoće, bitna je volja."

Njezin najveći ponos, kako ističe, nije samo brojka na vagi, već spoznaja koliko su njezina djeca sretna zbog njezine potpune transformacije – i fizičke i psihičke. Ta spoznaja gorivo je koje je gura naprijed, čak i u najtežim trenucima. Unatoč strahu koji je osjećala pred vaganje, Josipa je bila svjesna da je dala svoj maksimum.

"Stvarno sam maksimalno dala, čak više nego prošli tjedan", rekla je u emisiji, nadajući se rezultatu od barem tri kilograma. Vaga je pokazala 127,3 kilograma, što je 1,7 kilograma manje u odnosu na prošli tjedan. S rezultatom od 1,3% izgubljene tjelesne mase, Josipa se sigurno smjestila iznad crvene linije. Iako je priželjkivala i bolji rezultat, svjesna je da tijelo ponekad ima svoje zakonitosti. "Stvarno sam očekivala barem dvije i pol kile, jer sam se osjećala da sam izgubila. Ali, uvijek mi je poslije ciklusa lošiji rezultat. Možda me koštala i voda koju sam dosta popila. Neobjašnjivo je", analizirala je svoj rezultat, pokazujući zrelost i razumijevanje procesa kroz koji prolazi. Josipinu borbenost i nevjerojatnu snagu volje prepoznali su i treneri. Njezina trenerica Mirna Čužić istaknula ju je kao jednu od najjačih karika tima od samog početka. "Josipa je imala niz jako dobrih rezultata i gledano od početka showa, jedna je od boljih članica našeg tima. Stvarno odlično gubi kilograme, što je sukladno njenom trudu na treninzima i izazovima", izjavila je Mirna te dodala ono najvažnije: "Ona je pravi primjer da netko, unatoč strašnoj boli u stražnjoj loži od samog početka, može ipak pregristi, ne odustati i ustrajati."