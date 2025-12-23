Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Sve pršti od emocija! Farmeri odabrali koga vode na romantična putovanja: 'Ti si žena za mene'

VL
Autor
Vecernji.hr
23.12.2025.
u 23:00

Dejana je čekalo novo iznenađenje. Dora je odlučila da ipak neće s njim na romantično putovanje: „Osjetila sam da nema neke kemije između nas.“

Nastavljaju se posljednja izbacivanja prije odlaska na romantično putovanje, a svoju konačnu odluku morao je donijeti neodlučni Tomislav. Nakon što je Seidi, Viki i Nini udijelio nekoliko komplimenata, odlučio je  da želi još bolje upoznati – Viktoriju. „Pakuj kofere i idemo na izlet“, poručio joj je i zagrlio je, a ona je priznala kako nije očekivala.

Uzbuđen je bio i Josip E. jer sve tri dame su mu prirasle srcu pa je vagao do zadnje sekunde, priznavši da se vodio osjećajem. S njim na putovanje ide Kanađanka Dottie, koja šok nije mogla sakriti, no bila je i više nego oduševljena. „Bilo mi je žao... Bio je tu u igri ego, malo me to 'piknulo'. On je mora zaslužiti“, poručila je Iris, koja se također nadala da će biti odabrana. Josip i Dottie ostali su skupa uživati u suncu, moru poljupcima i planiranju budućnosti: „Prelijepa si i mislim da si ti žena za mene.“ „Ne želim ga mijenjati i nadam se da ni on ne želi mijenjati mene. Nadam se da smo se zaljubili u to što jesmo... Čitav svijet je pred nama“, kazala je i Dottie.
A iako je priznao kako sumnja da će se na njegovu imanju razviti neki dublji osjećaji, i najmlađi farmer Dejan morao je odabrati između Miljane i Dore. „Kod Dore mi se ne sviđa što me vrijeđa, a kod Miljane što priča puno i tvrdoglava je“, požalio se, no ipak našao i lijepe riječi, „Slatke ste, ljubazne,  mala je razlika.“

FOTO Ovo je supruga Gordana Jandrokovića: Upoznali su se na ljetovanju, a ona je rođena u Pekingu
Nakon sekundi napetosti, odlučio se da s njim putuje - Dora.  „Imala sam osjećaj da ću biti odabrana, a osjećaj me nikad ne vara“, nije mogla sakriti sreću. „Možemo krenuti prijateljski pa vidjeti dalje“, poručio je Dejan svojoj odabranici. „Ona je šutljiva i mislim da mu godi. A ono što sam ja, koja pričam, to mu svakako nije to“, poručila je Miljana za kraj. A napeto je bilo u Baranji kod Josipa Đ. Iako je kemija sa Ksenijom neporeciva, otkako je na imanje došla Maya, farmer je itekako ostao zaintrigiran. „Srce mi lupa, ruke mi se znoje, nervozna sam... Ali poprilično sam sigurna da će izgovoriti moje ime“, Ksenija je čekala odluku. „Moja odluka je – Ksenija“, poručio je Josip sa smiješkom. Ona mu je potrčala u zagrljaj, a pao je i prvi poljubac. „Nisam mogla vjerovati da ću se u emisiji zaljubiti... Ali kad se najmanje nadaš, to se dogodi“, Ksenija je emotivno kazala, „Voljela bih da to bude to!“

Do zadnje sekunde vagao je i povučeni Robert kojeg su čekale tri snažne dame – Riva, Ankica i Sanja. Prvo je izbavio Rivu, a zatim poželio posljednju minutu razgovora s preostale dvije djevojke kako bi ga dodatno uvjerile u svoje dobre namjere i iskrene osjećaje. Ankica mu je direktno kazala da s njim itekako vidi budućnost, no Robert je priznao kako joj ne vjeruje u potpunosti. Ipak, ona mu je pročitala emotivno pismo koje mu je napisala i u njemu probudila neku novu nadu. Sanju je, pak, upitao je li došla zbog njega ili promocije. „Kakve promocije, došla sam tražiti srodnu dušu“, odgovorila je iznenađeno, potvrdivši mu da ga zasad vidi samo kao prijatelja. Došao je trenutak odluke – a odabrana je Ankica! „Uspjela sam! Isplatilo se biti strpljiva oko Roberta“, bila je zadovoljna, „U budućnosti nas vidim na njegovom imanju!“ „Nisam ta jer nisam za selo. Ostajemo prijatelji!“ zaključila je Sanja. A Dejana je čekalo novo iznenađenje. Dora je odlučila da ipak neće s njim na romantično putovanje: „Osjetila sam da nema neke kemije između nas.“

No mladi se farmer nije previše ljutio, već je odmah nazvao Miljanu, koja je uskočila na Dorino mjesto i krenula pakirati kofere: „Idemo na prijateljski medeni mjesec!“ Kako će započeti romantična putovanja i kamo putuju farmeri i dame, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' - u ponedjeljak od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

