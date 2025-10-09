FOTO Ovu 3300 eura vrijednu torbicu Rakitićeve Raquel još niste vidjeli! Ukrala je svu pažnju na vjenčanju

Vjenčanje Hajdukovog nogometaša Anthonyja Kalika i dizajnerice Ivone Glavaš okupilo je brojna poznata lica, a među najistaknutijima našli su se proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić i njegova supruga, Andalužanka Raquel Mauri. Par je stigao elegantno odjeven, no svi su pogledi bili usmjereni prema Raquel, koja je zablistala u modernom tamnozelenom kombinezonu s prozirnim rukavima. Uz decentan nakit i valovitu frizuru, njezin je stil bio besprijekoran i još je jednom pokazala zašto slovi za jednu od najstiliziranijih WAGS-ica.

Ipak, jedan je modni dodatak postao glavna 'zvijezda' večeri. Raquel, poznata po ljubavi prema luksuznim komadima, nosila je torbicu koja je plijenila pažnju neobičnim, skulpturalnim oblikom. Nije bila riječ o klasičnom modelu, već o pravom malom umjetničkom djelu - torbici u obliku rasklopljene lepeze s potpisom slavne francuske kuće Louis Vuitton. Riječ je o hit modelu iz kolekcije proljeće-ljeto 2025., koji se ističe po svemu osim po praktičnosti. Torbica-lepeza izrađena je od prave kože s prepoznatljivim monogramom, a dojam luksuza pojačavaju zlatni detalji i unutrašnjost obložena mikrofibrom. Iako je malih dimenzija i širine tek 6 centimetara, dovoljna je za najnužnije sitnice poput mobitela i ruža, čime dokazuje da joj je primarna svrha biti efektan modni iskaz, a ne predmet za svakodnevnu upotrebu.

Takav ekskluzivan komad, naravno, ima i cijenu koja na službenoj stranici brenda iznosi 2890 britanskih funti, odnosno nešto više od 3300 eura, što potvrđuje da Španjolka ne štedi kada su u pitanju dobri modni dodaci. Sudeći po objavama na Instagramu, gdje je podijelila fotografije s proslave, Raquel se sjajno zabavila, a njezini su pratitelji bili oduševljeni. Komentari poput: - Predivna si, tvoja torbica ne može biti ljepša - samo su potvrdili da je ovim modnim asom pogodila 'u sridu' i zasjenila sve prisutne.

FOTO Kakav luksuz! Rakitićeva Raquel pozirala u 850 eura vrijednom kupaćem kostimu

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Mauri nosi modne komade ovog brenda. Ranije ovog ljeta Raquel je na svom profilu podijelila fotografije na kojima uživa uz bazen, a u prvom planu je njezin modni odabir. Riječ je o jednodijelnom kupaćem kostimu brenda Louis Vuitton, čiji je print inspiriran retro hotelskim oznakama. Ovaj luksuzni komad, kako se navodi na službenim stranicama, košta 1010 dolara, odnosno oko 850 eura. Atraktivna Španjolka nije pozirala sama, već je podijelila i trenutke opuštanja sa suprugom Ivanom Rakitićem i prijateljima. Na svim fotografijama nosila je isti dizajnerski kupaći kostim, koji je očito njezin omiljeni komad za ovo ljeto. Pratitelji su je, očekivano, obasuli komplimentima za besprijekoran izgled i stil, hvaleći njezinu eleganciju i fit liniju.