kraljevska obitelj

VIDEO Duet princeza: Charlotte i Kate zasvirale zajedno klavir na Božić

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 22:00

Snimka iz Westminsterske opatije emitirala na britanskom kanalu na Badnjak, a Kate i Charlotte odsvirale su skladbu 'Holm Sound' Erlanda Coopera

Blagdani u svakoj obitelji znači posebne običaje i rituale, a u kraljevskoj obitelji to je još naglašenije. Upravo tako su Kate Middleton i njezina kći, princeza Charlotte oduševile javnost duetom na klaviru. Snimka iz Westminsterske opatije emitirala na britanskom kanalu na Badnjak, a Kate i Charlotte odsvirale su skladbu 'Holm Sound' Erlanda Coopera. Njihov je duet objavljen i na društvenim mrežama kraljevske obitelji.

- Božić govori o ljubavi koja procvjeta na najjednostavniji i najhumaniji način. Ne u velikim gestama, već u onim nježnim - trenutak slušanja, riječ utjehe, prijateljski razgovor, pomoć. Prisustvo. Te jednostavne geste možda se čine malima, ali doprinose ljepoti života - rekla je princeza Kate.
Na misi su se pojavili i ostali članovi obitelji - princ William, princ George (12) i princ Louis (7), a cijela se obitelj i fotografirala ispred opatije u kojoj su se, između ostalog, William i Kate vjenčali 2011. godine.
Kate je još 2023. godine pričala kako je Charlotte krenula njezinim glazbenim stopama pa da, baš kao i mama, svira klavir.

Podsjetimo, iako se Božić u obitelji Windsor često doima kao prizor iz bajke, stvarnost je isprepletena tradicijama koje zvuče gotovo nevjerojatno. Jedna od najbizarnijih, koju je početkom 20. stoljeća uveo kralj Edward VII., jest vaganje svakog člana obitelji i gosta na antiknoj vagi prije i poslije božićnog ručka. Svrha ovog rituala, koji navodno i danas prakticiraju princ William i Catherine, jest osigurati da su se svi dobro najeli i uživali u gozbi. Sama glavna večera, pod utjecajem njemačke tradicije princa Alberta, održava se na Badnjak, a ne na sam Božić, a na kraju obroka monarh nazdravlja glavnom kuharu čašom viskija nakon što on osobno razreže pečenje.

Ni darivanje nije pošteđeno ekscentričnosti. Umjesto raskoši, članovi obitelji razmjenjuju simbolične i šaljive poklone. Ipak, neki su darovi u povijesti bili doista neobični. Kraljica Mary je tako prijateljima poklanjala ormariće za skrivanje telefona, smatrajući taj uređaj "instrumentom neusporedive vulgarnosti". Još dalje otišla je princeza Alice, vojvotkinja od Gloucestera, poznata po škrtosti, koja je osoblju darovala biljku iz staklenika uz strogu napomenu da lonac moraju vratiti nakon što biljka uvene.

Ključne riječi
kraljevska obitelj Kate Middleton showbiz

