NAJDRAŽI SPOT

Alen Vitasović posvetio dirljivu objavu bivšoj supruzi i raznježio fanove: 'Tu se već nazirao kraj'

09.10.2025.
u 19:50

Nakon potvrde o razvodu od supruge Eleonore, Alen Vitasović se emotivnom objavom na društvenim mrežama prisjetio njihove ljubavi i trenutaka koji su, kako kaže, nagovijestili kraj.

Popularni domaći glazbenik, Alen Vitasović, na svom je Facebook profilu podijelio spot za pjesmu 'On ni doša', u kojem je glumila njegova, sada bivša, supruga Eleonora. Uz video je napisao dirljive riječi kojima je otkrio da su problemi postojali i ranije. - Moj najdraži spot u životu. Tu se već nazirao kraj. Za Eleonoru i mene. I onda tisuću stvari, okolnosti, ljudi, mediji... su na jedan način potpomogli neuspjeh. Ljubav u meni i dalje - napisao je Vitasović i rastužio brojne pratitelje objavom koju možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, vijest o razvodu Alena i Eleonore odjeknula je u domaćim medijima u kolovozu. - Eleonora i ja se nismo pomirili. Gotovo je. Žao mi je naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život - rekao je Vitasović za Slobodnu Dalmaciju. Par se, prema saznanjima ovog medija, razveo u rujnu prošle godine na pulskom Općinskom sudu. Riječ je o sporazumnom razvodu koji je okončan bez ijednog ročišta, u roku od tri dana od predavanja zahtjeva za razvod. Razvod je okončan u ekspresnom roku jer par nije imao djece i bio je na inicijativu oboje, a glazbenik je sad i sam potvrdio tu informaciju.

Iako se pjevač isprva nadao pomirenju, ranije je za Večernji list potvrdio da je njihovoj ljubavi došao kraj. - Eleonora i ja smo raskinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna - izjavio je tada glazbenik, kojem je sad već bivša supruga bila podrška prije dvije godine.

Alen Vitasović iskreno: 'Eleonora i ja smo raskinuli. Žao mi je, ona je divna žena'
- Zdravstveno stanje držim pod kontrolom. Nije lako. Čovjek je sam, to je prava osobna borba - dodao je Alen, koji je više puta javno govorio o svom problemu s alkoholizmom. - Ne bih o alkoholu. To je individualno. A inače sam ekspert u tome i mogu svakom pomoći. I razumijem problematiku. Samo, mnogi ne razumiju, ne priznaju - rekao je glazbenik, koji je jedan od rijetkih umjetnika koji je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos kulturi. Bilo je to 1997. godine, a odlikovao ga je osobno predsjednik Franjo Tuđman..

Inače, Alen i Eleonora vjenčali su se 2022. na intimnoj ceremoniji. Ona je bila pjevačeva druga supruga. Prije nje, Vitasović je proveo više od dva desetljeća u braku sa Sandrom, s kojom ima dvoje djece, sina Ivana i kćer Miju. Njihov brak okončan je 2015. godine, a pjevač je isticao kako su unatoč svemu ostali u dobrim odnosima.

Poznat datum komemoracije i posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića
