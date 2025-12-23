Antonija jedina oduševila žiri i odbila nezahvalnu prednost: 'Uopće mi ovo nije nagrađujuće'

U MasterChefu je došlo do potpunog obrata u trenutku kad su Endrina i Renata trebale početi kuhati u novom izazovu. Umjesto njih dvije koje su se trebale boriti za ostanak u showu, kuhali su pobjednici proteklog gastroduela, a upravo se u tom kuhanju kristaliziralo tko je najbolje iskoristio pruženu priliku. Među njima se najviše istaknula Antonija, koja je od samog početka pokazala sigurnost, jasnoću i kontrolu nad zadatkom, što se kasnije potvrdilo i u ocjenama žirija.

Antonija, Krunoslav i Otto u gastroduelu su bili pobjednički tim, pa je žiri odlučio pružiti im priliku da poprave jedno od svojih jela koja su u prethodnim zadacima podbacili. Tako im je žiri pripremio namirnice, a njih troje morali su napraviti bolju verziju tog jela, uz još jedno jelo koje bi bilo kompatibilno s popravljenim. Potom su, nakon završetka kuhanja i ocjena žirija, rangirani od najboljeg do najgoreg, morali odabrati kandidata iz suparničkog tima, protiv kojeg će kuhati u sljedećem izazovu i tako ga izbaciti.

Krunoslav je u izazov ušao s velikim očekivanjima od samoga sebe, svjestan da popravak neuspjelog jela mora biti uvjerljiv. Prvim tanjurom nije bio zadovoljan te se nadao da će dojam popraviti drugim jelom, biftekom s kremom od celera. No žiri nije bio sklon kompromisima. Chef Stjepan mu je izravno rekao: „Malo me ljuti ovo, ovakvi tanjuri u top šest. Ljuti me to što nisi bio spreman za kuhanje. Ovaj izazov ste dobili kao nagradu, a ti nisi bio spreman“. Krunoslav je otvoreno priznao razočaranje: „Ogorčen sam, tužan što nisam iskoristio tu priliku. Nije mi drago što nisam iskoristio pruženu šansu.“

Emocije su kulminirale kada je zbog slabe izvedbe zaplakao. Otto je to komentirao riječima: „Nisam očekivao da će pokazati emocije“, dok ga je žiri pokušao ohrabriti, podsjećajući ga na trud i put koji je već prošao. Chef Stjepan poručio je Krunoslavu: „Ako sad nećete biti ponosni na sebe, kad ćete“.

Otto je uz glavno jelo donio i tanjur inspiriran zadatkom u kojem su kandidati kuhali s najmilijima, što on tada nije mogao jer je bio na galeriji. Pripremio je dekonstrukciju krpica sa zeljem, no žiri nije bio zadovoljan jer je jelo bilo preslano.

S druge strane, Antonija je u potpunosti opravdala status pobjednice u borbi za nagradu. Žiri je njezine tanjure dočekao s velikim odobravanjem. „Ovo su jela koja priliče finalnom tjednu“, rekao je chef Stjepan. U prvom tanjuru pripremila je hlapa s gljivom i cvjetačama, a u drugom biftek. Chef Mario je zaključio: „Meni su oba jela fina i ukusna“, dok je chef Stjepan dodatno naglasio njezin napredak: „Moram priznati da vladaš situacijom. Učiš iz svojih grešaka. Ne da si napravila bolje jelo, nego je to miljama dalje od tvog lošeg jela. Tehnički i okusima jako dobar tanjuru“.

Prema ukupnom dojmu, Antonija je bila najbolja u ovom kuhanju, Otto je zauzeo drugo, a Krunoslav treće mjesto. Nakon toga uslijedio je težak zadatak izbora protivnika za borbu za polufinale. Antonija je priznala: „Uopće mi ovo nije nagrađujuće. To su ljudi s kojima sam dugo tu i sad trebam izabrati nekoga koga ću izbaciti“. Nakon razmišljanja odabrala je Renatu. „Dobro si odlučila, pametno si odlučila“, poručila joj je Renata, dok je Antonija pojasnila: „Moram misliti na sebe, i barem si malo olakšati put do pobjede“. Renata je uzvratila odlučno: „Neće mi biti žao ako ću izgubiti protiv nje. Ali Antonija mora biti svjesna da ja ne odustajem tako lako“. Otto je za protivnicu izabrao Selmu, a Krunoslavu je ostala borba s Endrinom, koja je cijeli rasplet sažela rečenicom: „Danas je bilo stvarno nepredvidljivo“. Tko će u idućem izazovu biti najslabija karika, doznat ćemo već u idućoj epizodi.