Tko je samozatajna supruga Igora Mešina? Radi zanimljiv posao, a on je otkrio zašto imaju trzavice u braku

Proteklog vikenda kraju je privedena još jedna, dvanaesta po redu sezona najpopularnijeg domaćeg talent showa, Supertalenta. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids, a čast da proglase pobjednike imao je voditeljski dvojac Frano Ridjan i Igor Mešin. Jedan od omiljenih domaćih glumaca i televizijskih voditelja, 58-godišnji Mešin, lice je koje publika obožava gledati u popularnim showovima, a mnogi ga pamte i po legendarnoj ulozi u seriji "Naša mala klinika". No, dok je njegov profesionalni život pod svjetlima reflektora, onaj privatni uspješno drži u intimi. Ipak, poznato je da je već dugo u sretnom braku s Antoninom Mešin, dječjom defektologinjom, s kojom ima 25-godišnjeg sina Roka. Supružnici se rijetko zajedno pojavljuju u javnosti, a jedan od rijetkih zabilježenih trenutaka bio je na vjenčanju Bojane Gregorić-Vejzović i Enesa Vejzovića još 2006. godine.

Njihova ljubavna priča započela je u mladosti, a Igor je jednom prilikom otkrio romantične detalje. Upoznali su se dok je on tek upisao Akademiju, a Antonina je još bila srednjoškolka. Kako je ispričao, bila su to vremena kada su mladi ljeta provodili na bazenima, gdje su se rađale i prve ljubavi. Privukla ga je izgledom, inteligencijom, ali i karakterom te životnim stavovima. Hodali su sedam godina prije nego što su stali pred oltar, a odluka o braku došla je spontano. - To se rađalo svih sedam godina koliko smo hodali. I u meni i u njoj. Čovjeku u jednom trenutku ne treba puno da bi shvatio kako je spreman za novi životni korak - izjavio je Mešin u intervjuu za Story.

Tko je supruga Igora Mešina? Nosi nesvakidašnje ime, radi zanimljiv posao, a on je priznao zašto imaju trzavice

Na pitanje o tajni uspješnog i dugovječnog braka, glumac je uvijek isticao iste vrijednosti. - Prvenstveno ljubav. Na prvome mjestu. Potom uzajamno razumijevanje te normalni međuljudski odnosi, bez previše traumatičnih dana u životu. Ali nema tu recepta - objasnio je, dodavši kako svatko za sebe mora pronaći formulu za sretan brak. Ni godišnjice, kaže, ne obilježavaju velikim slavljima i darovima - najčešće se počaste večerom, a njemu je najvažnije da taj dan ne radi i da ga provede s obitelji. Svoju privatnost, tvrdi, ne čuva grčevito, već jednostavno živi običan obiteljski život koji medijima nije pretjerano zanimljiv.

Iako njihov brak djeluje skladno, Mešin je iskreno priznao da, kao i u svakoj vezi, ponekad dođe do trzavica. Priznaje kako zna biti razdražljiv uoči premijera, kada je više usmjeren na posao nego na obitelj. - Naravno da supruzi to može smetati, pa dolazi do trzavica. Kao i kad ona ima problema na poslu - zaključio je. Ipak, podrška obitelji mu je najvažnija. - Naravno da Nina i Roko prate moje emisije. Kad mogu, gledaju. Imam njihovu podršku u svemu što radim i naravno da mi to puno znači, jer najvažnija mi je podrška obitelji - kazao je glumac.