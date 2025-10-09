FOTO Ovoj popularnoj Srpkinji zabranjen ulazak u Kosovo, vraćena s granice. O svemu se oglasila

Srpskoj pjevačici Anđeli Ignjatović, koja je široj javnosti poznata pod umjetničkim imenom Breskvica, zabranjen je ulazak na teritorij Kosova, a na granici joj nije bilo dopušteno prijeći granični prijelaz, izvještava portal Nova.rs. Pjevačica je 8. listopada trebala održati koncert u Kosovskoj Mitrovici, no kosovska policija spriječila je njen ulazak, zbog čega je bila prisiljena vratiti se. Prema informacijama Nove.rs, ovo je rezultiralo otkazivanjem planiranog nastupa u sjevernom dijelu Kosova, koji je izazvao veliki interes među obožavateljima, s obzirom na to da je Breskvica jedno od najpoznatijih imena na tamošnjoj glazbenoj sceni.

Iako razlozi zabrane nisu službeno objašnjeni, pjevačica je, nakon što je vraćena s granice, obratila se svojim obožavateljima putem društvenih mreža, iskazavši zahvalnost svima koji su se pripremili za njezin nastup. "Zahvaljujem svima što ste odvojili svoje vrijeme kako biste došli i uživali u večeri sa mnom i mojim bendom. Nažalost, nismo uspjeli prijeći granični prijelaz, zbog čega večeras nećemo moći izvesti planirani koncert. No, sigurna sam da će biti još prilika i uskoro ću vas obavijestiti o novom datumu kada ćemo se ponovno družiti", poručila je pjevačica, obećavajući da će se uskoro vratiti na scenu i nastaviti s glazbenim angažmanima.

Petar Grašo napravio potez kakav bi se malo tko usudio, a sve zbog Halida Bešlića!

Ova situacija izazvala je veliki interes i spekulacije u medijima i među njenim obožavateljima. Iako je zabrana ulaska mogla biti političkog karaktera, točno objašnjenje nikada nije službeno izneseno, što je dodatno podiglo napetost u vezi s odnosima između Kosova i Srbije. Incident na granici samo je jedan u nizu političkih i kulturnih pitanja koja opterećuju regionalne odnose, no Breskvica je istaknula kako će, bez obzira na sve prepreke, nastaviti s radom i daljnjim koncertima.

Breskvica je postala prepoznatljivo ime na glazbenoj sceni, a njen glazbeni opus obuhvaća brojne hitove koji su osvojili srca publike. Neke od najpoznatijih pjesama koje su je učinile zvijezdom su "Pancir", "Beli grad", "Koraci u noći", "Život si moj", "Sava i Dunav" te "Budi tu". Pjesme koje karakteriziraju njen specifičan glazbeni stil, kombinacija popa i narodne glazbe, vrlo brzo su postale veliki hitovi na regionalnoj glazbenoj sceni. Breskvica je svojim glasom i energijom osvojila tisuće obožavatelja, a njezina karijera još uvijek raste, usprkos svim izazovima i teškoćama s kojima se susreće.