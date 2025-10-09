Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OBOŽAVATELJI ZABRINUTI

FOTO Ovoj popularnoj Srpkinji zabranjen ulazak u Kosovo, vraćena s granice. O svemu se oglasila

Beograd: Poznati uzvanici dolaze na proslavu Andrije Popovića, sina estradnog menadžera Velibora Popovića
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 20:30

Iako razlozi zabrane nisu službeno objašnjeni, pjevačica je, nakon što je vraćena s granice, obratila se svojim obožavateljima putem društvenih mreža, iskazavši zahvalnost svima koji su se pripremili za njezin nastup.

Srpskoj pjevačici Anđeli Ignjatović, koja je široj javnosti poznata pod umjetničkim imenom Breskvica, zabranjen je ulazak na teritorij Kosova, a na granici joj nije bilo dopušteno prijeći granični prijelaz, izvještava portal Nova.rs. Pjevačica je 8. listopada trebala održati koncert u Kosovskoj Mitrovici, no kosovska policija spriječila je njen ulazak, zbog čega je bila prisiljena vratiti se. Prema informacijama Nove.rs, ovo je rezultiralo otkazivanjem planiranog nastupa u sjevernom dijelu Kosova, koji je izazvao veliki interes među obožavateljima, s obzirom na to da je Breskvica jedno od najpoznatijih imena na tamošnjoj glazbenoj sceni.

Iako razlozi zabrane nisu službeno objašnjeni, pjevačica je, nakon što je vraćena s granice, obratila se svojim obožavateljima putem društvenih mreža, iskazavši zahvalnost svima koji su se pripremili za njezin nastup. "Zahvaljujem svima što ste odvojili svoje vrijeme kako biste došli i uživali u večeri sa mnom i mojim bendom. Nažalost, nismo uspjeli prijeći granični prijelaz, zbog čega večeras nećemo moći izvesti planirani koncert. No, sigurna sam da će biti još prilika i uskoro ću vas obavijestiti o novom datumu kada ćemo se ponovno družiti", poručila je pjevačica, obećavajući da će se uskoro vratiti na scenu i nastaviti s glazbenim angažmanima.

Petar Grašo napravio potez kakav bi se malo tko usudio, a sve zbog Halida Bešlića!
Beograd: Poznati uzvanici dolaze na proslavu Andrije Popovića, sina estradnog menadžera Velibora Popovića
1/22

Ova situacija izazvala je veliki interes i spekulacije u medijima i među njenim obožavateljima. Iako je zabrana ulaska mogla biti političkog karaktera, točno objašnjenje nikada nije službeno izneseno, što je dodatno podiglo napetost u vezi s odnosima između Kosova i Srbije. Incident na granici samo je jedan u nizu političkih i kulturnih pitanja koja opterećuju regionalne odnose, no Breskvica je istaknula kako će, bez obzira na sve prepreke, nastaviti s radom i daljnjim koncertima.

Breskvica je postala prepoznatljivo ime na glazbenoj sceni, a njen glazbeni opus obuhvaća brojne hitove koji su osvojili srca publike. Neke od najpoznatijih pjesama koje su je učinile zvijezdom su "Pancir", "Beli grad", "Koraci u noći", "Život si moj", "Sava i Dunav" te "Budi tu". Pjesme koje karakteriziraju njen specifičan glazbeni stil, kombinacija popa i narodne glazbe, vrlo brzo su postale veliki hitovi na regionalnoj glazbenoj sceni. Breskvica je svojim glasom i energijom osvojila tisuće obožavatelja, a njezina karijera još uvijek raste, usprkos svim izazovima i teškoćama s kojima se susreće.

Ključne riječi
anđela ignjatović Breskvica nastup granica Kosovo showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još