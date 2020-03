Josip iz 'Ljubav je na selu' otkrio da je zaljubljen: Ona me ne gleda kroz materijalno

Josip se nadao kako će u showu „Ljubav je na selu“ pronaći svoju idealnu partnericu, ali od početka showa nije imao previše sreće s djevojkama koje je odabrao pozvati na svoju farmu. Djevojke su ga do finala showa poprilično razočarale i dao im je to do znanja, ali je i dodao kako on i dalje vjeruje u ljubav i zna da će mu se ona dogoditi. Ljubavna sreća mu se i osmjehnula nakon showa te je priznao kako je zahvaljujući showu pronašao ljubav.

- Javila mi se jedna cura koja me vidjela u emisiji i pitala možemo li se naći na kavi. Ona je iz Osijeka, nije blizu, ali nakon što smo se dopisivali, shvatio sam da mi odgovara i zaputio se u Slavoniju – ispričao je Josip za RTL. Rekao je kako su na kavi proveli četiri sata i pričali su o svemu pa i tome kako su se djevojke odnosile prema njemu u showu. Svoju novu simpatiju opisuje kao iskrenu i poštenu djevojku i naglašava da je sasvim različita od djevojaka koje su boravile kod njega na imanju.

- Gleda me na način kakav doista jesam, odnosno, ne gleda me kroz materijalno – ističe Josip. On i njegova simpatija ne žure se s ozbiljnom vezom, udaljenost im zasad ne predstavlja problem i čuju se preko Skypea i puno se dopisuju.

VIDEO: 'Poznate Hrvatice apeliraju: "Budimo svjesni situacije i budimo odgovorni!" #ostanidoma