Severinin suprug poslao je Popoviću poruku: To ne rade ljudi, to ne rade životinje...

U utorak je Severina pokušala vidjeti svog sina u terminu koji joj je Općinski građanski sud u Zagrebu odredio, ali Milan Popović sa sinom je otišao u samoizolaciju i nije dopustio pjevačici da susretne sina. Severina je na Instagramu objavila i video na kojem zvoni na vrata Milanovog beogradskog stana, a on joj ne otvara.

- I kada je konačno došlo danas, dan kada ne plačem, umjesto da zagrlim rođeno moje, otac je proglasio samoizolaciju Aleksandra i sebe, zbog očevog putovanja u Austriju 7. i 8. ožujka, o kojem me uopće nije izvijestio. Kako sam od tada u međuvremenu bila dva puta sa sinom, upozorila sam ga na to i na sudsku odluku. I došla sam pred njegovu beogradsku adresu, ali dalje od ulaznih vrata nisam mogla. Nije čak dao niti da mi oko moje mahne kroz balkon ili vrata – napisala je Severina u utorak uz priloženi video.

Danas se o cijeloj situaciji odlučio oglasiti i Severinin suprug Igor Kojić. On je na svom Instagramu objavio izjavu koju je Popović dao nakon Severinine objave videa. U toj izjavi Popović kaže da je Severinu na vrijeme obavijestio da su on i sin u izolaciji.

- Međutim ona je u svom karakterističnom duhu obiteljskog nasilnika upravo tako na silu pokušala ostvariti svoje pravo. Kada joj to nije uspjelo, onda je kao po običaju u pomoć pozvala javnost i krenula manipulirati tako što plasira lažne i netočne informacije s namjerom da uništi oca svopg djeteta koji vodi računa o zdravlju našeg sina. To bi svakom roditelju trebalo biti na prvom mjestu. Nadam se da će što prije shvatiti da bahatim ponašanjem ne može ništa postići, već se treba početi ponašati odgovorno i civilizirano– dio je izjave Milana Popovića koju Kojić prenosi na društvenoj mreži. Igor je odlučio odgovoriti Popoviću te je napisao sljedeće:

- Ovaj čovjek po ko zna koji put izmišlja priče i plasira ih u medije ne bi li tako diskreditirao moju suprugu kao ženu i kao majku, učinio je konfliktnom i bahatom osobom da ne kažem nešto gore. Prava istina je da smo supruga i ja ušli u Srbiju 12.03. iz Hrvatske (ne iz Švicarske). Izvanredno stanje i mjere izolacije su uvedene od 16.03. Jedina je istina da ovaj čovjek nije htio da preda dijete njegovoj majci na 5 sati druženja, nakon što ga nije vidjela punih 5 dana, a svega 10ak puta u zadnja 4 mjeseca. Proglasio je samoizolaciju prijavio nadležnim organima sebe i moju suprugu kako bi tako izolirao dijete od majke, a ne od korone. Pa kakav to čovjek moraš biti da u ovo vrijeme kada trebamo biti zajedno i podrška jedni drugima koristi situaciju za osobne potrebe blaćenja druge osobe što privatno što putem medija i to majku svog djeteta... To ne rade ljudi, to ne rade životinje, to rade samo duboko nesretni ljudi.