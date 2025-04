Ivica Kostelić čestitao Uskrs uz rijetku obiteljsku fotografiju

Naš proslavljeni bivši skijaš Ivica Kostelić čestitao je Uskrs svojim pratiteljima uz fotografiju cijele svoje obitelji i pisanice njegove kćeri Kate. - Sretan Uskrs od obitelji Kostelić, a pisanicu vam šalje naša mala kreativka Kata uz poseban pozdrav, stoji uz čestitku na tri jezika: hrvatskom, engleskom i islandskom.

Ivica Kostelić, najuspješniji hrvatski skijaš i sportska legenda, nakon blistave karijere obilježene brojnim pobjedama i medaljama, pronašao je mir i sreću u obiteljskom životu. Iako se povukao iz natjecateljskog skijanja 2017. godine, njegova strast prema sportu nije nestala, no fokus se prebacio na suprugu Elin i njihovo četvero djece, koji su postali središte njegova svijeta. Unatoč tome što obitelj Kostelić cijeni svoju privatnost, poznati su detalji njihove lijepe ljubavne priče i obiteljskog života.

Sudbonosni susret dogodio se početkom 2006. godine na jednom austrijskom ledenjaku. Ivica je tamo trenirao, a Elin Arnarsdottir, i sama tada natjecateljska skijašica s Islanda, također je brusila formu. Ljubav je planula gotovo trenutno. Već iste godine, Elin je posjetila Ivicu na Mljetu, gdje je ljetovao s obitelji. Svojom vedrinom i jednostavnošću brzo je osvojila simpatije cijele obitelji Kostelić, uključujući Ivičinu sestru Janicu i majku Maricu. Odluka da napusti rodni Island i preseli se u Hrvatsku zbog ljubavi prema Ivici mnogima je bila vrijedna divljenja. Elin se posvetila obitelji, a taj korak označio je početak njihovog zajedničkog života u Hrvatskoj.

Nakon osam godina veze, Ivica i Elin odlučili su svoju ljubav okruniti brakom. Vjenčali su se 29. svibnja 2014. godine u crkvi sv. Marka na Gornjem gradu u Zagrebu. Intimna ceremonija okupila je obitelj i najbliže prijatelje. Elin je za vjenčanu kumu odabrala Ivičinu sestru Janicu, s kojom je razvila blizak odnos, dok je Ivici kum bio dugogodišnji skijaški kolega i prijatelj Natko Zrnčić-Dim.

Iste godine stigla je i prva roditeljska radost – rodio se sin Ivan. Obitelj se brzo širila, pa je 2016. godine na svijet stigao i drugi sin, Leon. Pravo iznenađenje i dvostruka sreća uslijedili su u ožujku 2020. godine kada su rođene kćerkice blizanke, Jana i Kata. Njihov dolazak na svijet obilježile su i dramatične okolnosti – rodile su se usred pandemije koronavirusa i samo dva dana prije razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Elin je s tek rođenim blizankama morala biti evakuirana iz Petrove bolnice, a po njih je došla Ivičina majka. Srećom, sve je prošlo u redu, a djevojčice su zdrave stigle kući.

Elin Kostelić je u jednom radijskom intervjuu otkrila kako vidi razlike u ulozi žene i pristupu obitelji u Hrvatskoj i na rodnom Islandu. "Žene u Hrvatskoj su više posvećene obitelji, više su doma i spremne su biti doma. Njima to nije nikakva frka da budu doma, kuhaju ručak, čuvaju djecu...", primijetila je Elin, dodavši kako je na Islandu uobičajeno da žene rade gotovo do kraja trudnoće te da i očevi koriste rodiljni dopust. Ipak, naglasila je kako svoj izbor da bude kod kuće s djecom smatra privilegijom. "Meni je to lijepo. Meni je to privilegij zapravo da jesam doma i onda normalno da ću ja usisavati i kuhati kad sam već doma," objasnila je.

Ivica, s druge strane, uživa u ulozi oca. Priznaje da se trudi ne biti prestrog, već je skloniji popuštanju. "Kriteriji strogoće su drukčiji, ali više sam popustljiv nego strog," rekao je u jednom intervjuu za In Magazin. Otkrio je i kako su sinovi već ozbiljno u sportu – igraju nogomet, dok su djevojčice krenule na plivanje i karate. Posebno ga je dirnulo kako su se stariji sinovi viteški postavili prema mlađim sestrama blizankama. "Čak sam malo iznenađen u kolikoj mjeri se viteški odnose prema njima," rekao je ponosni otac. Očinstvo ga je, kaže, promijenilo utoliko što primjećuje manju sklonost riskiranju nego prije.

Obitelj Kostelić često provodi vrijeme zajedno, a Ivica ponekad podijeli rijetke obiteljske trenutke na društvenim mrežama, poput uskrsne čestitke uz fotografiju cijele obitelji ili šaljivog prizora gdje pokušava istovremeno jesti i hraniti blizanke, što je Elin popratila komentarom: "Tko kaže da tate ne mogu multitaskati?" Mnogi primjećuju kako su djeca, posebno po plavoj kosi, naslijedila izgled majke Elin. U svibnju 2024. godine Ivica i Elin proslavili su desetu godišnjicu braka. Na pitanje o tajni njihovog skladnog odnosa, Ivica jednostavno odgovara: "Pa ljubav prije svega. I, naravno, međusobno razumijevanje i uvažavanje, fleksibilnost i kompromis. Apsolutno svi znamo da to nije lako, ali ljubav na kraju pobjeđuje."

