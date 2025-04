Slavlje u obitelji Tereze Kesovije: 'Ovog Uskrsa bogatiji smo za još jednog člana'

Naša glazbena diva Tereza Kesovija (86) Uskrs tradicionalno slavu u krugu obitelji a ove godine njena je obitelj bogatija za još jednog člana, zaručnika njene unuke.

"Bogatiji smo za još jednog člana. Moja se unuka zaručila, hvala dragom Bogu. Ona je jednostavno drago biće koje ne želi nikakvu medijsku pompu oko toga. Ove godine je drugačije. Dosad smo za stolom bili: sin Alan, njegova supruga Ljiljana, ja i unuka Mila, a sada će s nama biti i njezin zaručnik", kazala je Tereza za net.hr. Blagdanski stol, kao i uvijek, bit će pun tradicionalnih delicija. "Pripremit ću klasičnu uskršnju hranu: šunku, jaja, francusku salatu i možda još poneku paštetu", kaže.

Iako će Uskrs proslaviti kod kuće, Tereza već planira novo putovanje. "Dobro sam sada. Veselim se skorom putovanju, idem na atlantsku obalu, gdje imam drage prijatelje. Malo ću promijeniti lokaciju, što mi uvijek godi. Kad se vratim, morat ću se opet posvetiti poslu", zaključila je.

GALERIJA: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Blanka Vlašić i njezin modni stil

Tijekom studija flaute na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, Tereza je upoznala svog prvog supruga, pjevača Miru Ungara. Bilo je to u proljeće 1961. godine. Kako je Ungar svojedobno ispričao, čuo ju je kako pjeva na jednom koncertu i, iako je njezin stil bio drugačiji od onoga što je preferirao, opčinila ga je svojim glasom. Upoznali su se u garderobi nakon koncerta. Njihov brak trajao je deset godina, a plod te ljubavi je Terezin sin jedinac, Alan Ungar. Par se razveo 1973. godine. Miro Ungar i Tereza ostali su u korektnim odnosima, a često ih se može vidjeti zajedno na događanjima, ponekad i u društvu sina Alana.

Godine 1972., dok je još formalno bila u braku s Ungarom, Tereza je u teatru ITD upoznala svog drugog supruga, proslavljenog vaterpolista Ronalda Lopatnyja. Predstavio ih je Terezin prijatelj i klavijaturist Branko Bulić. Tereza je kasnije priznala da se u Ronalda zaljubila "kao šiparica", ne gledajući u njemu sportaša ili poslovnog čovjeka, već osobu koja joj je postala savjetnik i menadžer. Njihova veza trajala je 16 godina.

Zaprosio ju je na neobičan način. Kada ga je pozvala da je prati na turneji po Australiji, uvjetovao je to vjenčanjem. "Ne govoreći mu ništa razvela sam se. Bilo mi je najvažnije da izbjegnemo sve formalnosti 'prave svadbe'", ispričala je Tereza. Iako se šuškalo o nasilju u braku, Tereza je to demantirala, ali je priznala jedan incident koji je doveo do kraja njihove ljubavi. U svađi, Lopatny je opsovao njezinu pokojnu majku, što ju je duboko pogodilo. U afektu je krenula prema njemu s teškim predmetom, on se izmaknuo i udario je po uhu, probivši joj bubnjić. "Njemu je istog časa bilo silno žao, molio me za oprost, ali mu nisam htjela oprostiti. Znala sam da bi to vječno stajalo između nas. I tu je naš brak pukao", otkrila je Tereza za Gloriju razloge bolnog razvoda.

Unatoč ljubavnim brodolomima i gubicima, Tereza danas najveću sreću i podršku pronalazi u svojoj najužoj obitelji, koju naziva svojim "Svetim Trojstvom". To su njezin sin Alan, snaha Ljiljana i unuka Mila. Sin Alan, danas u šezdesetima, i njegova supruga Ljiljana, profesorica geografije, zajedno se bave turizmom. Tereza je izuzetno bliska sa snahom, koju smatra prijateljicom. Njihova kći Mila studira francuski jezik, nastavljajući obiteljsku povezanost s Francuskom, gdje je Tereza izgradila dio svoje impresivne karijere. "Obitelj i pravi prijatelji za mene su svetinja. Volim ih i poštujem do bola," izjavila je Tereza jednom prilikom, naglašavajući koliko joj znači podrška sina Alana, snahe Ljiljane i unuke Mile.

VIDEO: Nina Badrić najavila koncert u Splitu: 'Čast mi je pjevati na ovom prekrasnom mjestu'