Glumačka diva i modna ikona inspirirala je milijune ljudi diljem svijeta! Ovo je njezina životna priča

Nakon tri sezone HBO-ova serija "And Just Like That", nastavak kultnog "Seksa i grada", ovog je ljeta službeno otkazana. Vijest je potvrdila glavna glumica i producentica Sarah Jessica Parker, koja se dirljivom porukom oprostila od lika koji je obilježio njezinu karijeru - Carrie Bradshaw.

Na Instagramu je objavila emotivno pismo u kojem zahvaljuje svima koji su s njom stvarali seriju, ali i gledateljima koji su tijekom desetljeća voljeli i navijali za Carrie, iako su je ponekad i osuđivali. "Carrie Bradshaw je dominirala mojim profesionalnim životom 27 godina. Mislim da sam je najviše od svih voljela. Znam da su je i drugi voljeli. Bili frustrirani njome, navijali za nju. Ta simfonija emocija bila je najvažniji suputnik. Zauvijek sam zahvalna", napisala je Parker i potvrdila da je "ovo poglavlje završeno". Dodala je kako su ona i kreator serije Michael Patrick King zajednički odlučili da nastavak neće imati novu sezonu. Serija je, istaknula je, bila "radost, avantura i najljepša vrsta teškog rada" u suradnji s nevjerojatnom ekipom i više od 380 članova produkcije. "Predala se šeširima, knjigama, cipelama, prijateljicama i obećanju novog dana u svom voljenom gradu i ljudima koje je najviše cijenila. Nosila je sram, ponos, čast, optimizam i doslovno bezbroj haljina i suknji. Držala se za ruke, nade i najbolje od ljudi", dodala je glumica o svom liku.

"And Just Like That" pokušalo je balansirati nostalgiju i suvremene društvene teme, no reakcije publike i kritike bile su podijeljene. Ipak, gledanost je bila solidna, a kraj treće sezone ostavio je mogućnost za nastavak koji se ipak neće dogoditi. No, Carrie, Miranda, Charlotte i Samantha postale su ikone pop kulture, a New York peti glavni lik.

Sarah Jessica Parker, koju je proslavila uloga ultimativne fashionistice, za mnoge je bila primjer rastrošne žene kojoj nije problem dati stotine dolara za najnoviji par dizajnerskih cipela, što je poprilično ironično jer je odrastala u velikom siromaštvu. Rođena je 1965. godinu, u Nelsonvilleu, u američkoj saveznoj državi Ohio, u obitelji učiteljice Barbare Parker te novinara i voditelja Stephena Parkera. Rođena je kao njihovo četvrto dijete, a još je četvero braće i sestara dobila iz kasnijih brakova svojih roditelja. Naime, kada je imala tek tri i pol godine, njezini su se roditelji razveli i Sarah je nastavila živjeti s majkom, a koja se u međuvremenu udala za Paula Forstea, vozača kamiona kojeg ona danas smatra ocem te mu se tako i obraća. Tijekom njezina djetinjstva živjeli su u siromaštvu, a roditelji su se svim silama trudili prehraniti veliku obitelj. Koliko je bilo teško, govori i podatak da su im nekoliko puta isključili struju, a Božić i rođendani rijetko su se slavili baš zato što nisu imali novca.

Iako su živjeli u siromaštvu, njezina se majka trudila pružiti djeci najbolje moguće školovanje, ali i umjetničku naobrazbu, vodeći ih često na baletne i kazališne predstave. "Nismo imali puno novca, no moja je majka bila jako angažirana i pronašla bi ono što je bilo dostupno. Upravo zato smo rano krenuli u kazalište jer je bilo besplatno za djecu ili je bilo pristupačno", izjavila je Sarah, koja je kao djevojčica počela plesati balet i pohađati satove pjevanja. Išla je u privatnu Profesionalnu dječju školu koju pohađaju oni koji žele ostvariti plesnu i glumačku karijeru. Već s osam godina je imala svoj televizijski debi u "The Little Match Girl". Potom je s bratom Tobyjem dobila ulogu u broadwayskoj produkciji "The Innocents", nakon čega se cijela obitelj, koja je do tada živjela u Cincinnatiju, preselila u New York da bi se ona mogla posvetiti karijeri.

Taj njihov potez pokazao se i više nego opravdanim jer je odmah počela dobivati nove angažmane, i to upravo zahvaljujući dobrim odlukama i pomoći majke i očuha, koji su joj pomagali svime što su imali da se razvije. Kada je njezina majka shvatila koliko voli pjevati i glumiti, radila je i prekovremeno da bi joj mogla priuštiti dodatne sate, često čisteći stanove. I godinama kasnije prisjećala se svojeg života tijekom školovanja i odjeće koju je nosila, a koju je kupovala u second-hand shopovima, kada joj je najviše smetalo prozivanje uoči školske užine, pri čemu je učiteljica prvo zvala upravo najsiromašnije, one koji su se besplatno hranili. Kako je rekla, nije bila jedina, no sve to ostavilo joj je gorak okus jer je već tada bila svjesna razlika među učenicima. Obitelj se 1977. preselila u tek otvorenu zajednicu na otoku Roosevelt, između Manhattana i Queensa, a potom i u New Jersey, u kojem je Sarah Jessica pohađala srednju školu Dwight Morrow.

Paralelno je upisala školu baleta u New Yorku, ali i Professional Children' School na Manhattanu. S četvero braće i sestara odradila je i turneju, glumeći u predstavi "Moje pjesme, moji snovi", a potom je 1979. dobila glavnu ulogu u mjuziklu "Annie" na Broadwayu, glumeći s Bobom Hopeom. Nakon toga se pojavila na televiziji, u CBS-ovom sitcomu "Square Pegs" u kojem je tumačila stidljivu tinejdžericu. Iako je serija emitirana samo jednu sezonu, njena gluma nije prošla nezapaženo. Sljedeće tri godine glumila je u četiri filma. Najznačajnija njezina ostvarenja iz tog razdoblja su "Footloose" iz 1984. te "Djevojke žele samo zabavu" s Helen Hunt. No 1998. godine njezin je život promijenila ponuda producentske kuće HBO koja joj je namijenila ulogu Carrie Bradshaw u seriji "Seks i grad". Iako je prethodno odigrala brojne važne uloge, koje su je izgradile kao osobu i zbog kojih je stekla stručna znanja, tek joj je ova uloga donijela neslućenu slavu, ali i bogatstvo kako bi članove svoje obitelji napokon mogla izvući iz siromaštva. Kad joj je producent Darren Star ponudio glavnu ulogu, najprije joj se nije svidjela zbog golih scena i psovki. Ipak, uz uvjet da ih neće biti, prihvatila je, a nije dugo trebalo da Carrie Bradshaw i njezine tri prijateljice zalude cijeli svijet. Tih 90-ih vratila je seks u New York i postala modna ikona cijele generacije, one koja je obožavala cipele Manola Blahnika i ispijanje koktela Cosmopolitan. Njezini stajlinzi, za koje je bila najzaslužnija Patricia Field, kopirali su se diljem svijeta, a mnogi tvrde i da je upravo ona najzaslužnija za to Blahnik postane toliko poznat u Americi.

Zahvaljujući tom projektu, Sarah je osvojila dvije nagrade Emmy i četiri Zlatna globusa, a više puta je isticala da joj je omiljena neslužbena nagrada ikone stila. Serija se snimala od 1998. do 2004. godine, a snimljena su i dva filma, dok je serija dobila i nastavke naziva "And Just Like That". Uprkos silnom uspjehu i ogromnoj zaradi, poslovnim suradnjama i reklamnim kampanjama, vlastitoj modnoj kolekciji, kolekciji parfema i cipela, Sarah Jessica Parker ostala je čvrsto stajati na zemlji. Svojedobno je priznala da nikada nije mogla ni zamisliti da će ostvariti svoj san i voditi život o kakvom je maštala kao djevojčica. Iako su milijuni plakali zbog turbulentne veze Carrie i Face s kojim je prošla trnovit put do braka i odluke da ne žele imati djecu, i njezina privatna sreća bila je varljiva dugi niz godina. Sarah je od 1984. godine bila u vezi s glumcem Robertom Downey Jr-om. Upoznali su se na snimanju filma "Prvorođeni", a njegovi problemi s drogom su tako drastično utjecali na njihovu vezu da su 1991. prekinuli. Nakon toga je glumica imala kratku romansu s odvjetnikom i novinarom Johnom Kennedyjem Jr-om.

Naposljetku je 1992. upoznala kolegu Matthewa Brodericka, za kojeg se pet godina poslije i udala. Usprkos njezinoj ljubavi prema modi i raskošnoj vjenčanici iz serije, na vlastitom vjenčanju se pojavila u običnoj crnoj haljini. "Nismo nikako željeli privući pažnju na nas tog dana, jer nam se kao glumcima to stalno događalo. Matthew je zgrabio prvo odijelo na polici, a ja sam kupila prvu haljinu koju sam ugledala", priznala je i dodala kako bi danas, da može, napravila sve drugačije. Iz te ljubavi rodio se sin James Willkie u listopadu 2002. godine, kada je Sarah imala 37 godina. Sarah i Matthew željeli su još djece, međutim, glumica se susrela s neplodnošću. Iako nisu javno željeli govoriti o tome, Sarah se nekoliko puta podvrgnula izvantjelesnoj oplodnji. Svi pokušaji su bili neuspješni, a glumački par je toliko žarko želio još jedno dijete da su se odlučili na surogat majčinstvo.

"Već niz godina pokušavamo proširiti našu obitelj i zapravo smo istražili razne načine da to učinimo. Surogat majčinstvo je bila jedna od stvari o kojima smo ozbiljno razgovarali i koja je imala stvarne mogućnosti za nas", rekla je u intervjuu za Access Hollywood. Dok su je neki optuživali da su je njezine radne obaveze navele da krene putem surogat majčinstva, nije se osvrtala na naklapanja te su ona i Matthew 2009. dočekali blizanke Marion Lorettu Elwell i Tabithu Hodge. Iako su mediji svojevremeno, naročito u jeku njene popularnosti izazvane serijom, pisali kako se Matthew ne nosi baš dobro s pažnjom koju dobiva njegova supruga, te se doznalo da ju je svojedobno varao. Saznalo se da je ovisan o seksu i to mu je bila izlika za preljube. Ona mu unatoč svemu nije okrenula leđa nego pomogla da se izliječi, a danas važe za jedan od najdugovječnijih i najuspješnijih brakova u Hollywoodu. Posljednjih godina, Sarah je na meti tabloida koji joj zamjeraju prirodni izgled. Iako je od emitiranja prvih epizoda "Seksa i grada" prošlo podosta vremena i očekivano je da su glumice u međuvremenu dobile i boru i sijedu kosu, izgleda da se poznatim damama starenje teško prašta. Dok nekolicina podržava dostojno starenje i njihov prirodni izgled, većina komentira da glumice danas "izgledaju kao bake".

Sarah Jessica Parker nedavno je pozirala za novo izdanje časopisa Vogue i, naravno, kritike ponovno nisu izostajale. Ali, ovaj je put i ona imala što za reći. "Takvo nešto se nikada ne događa kada su muškarci u pitanju. Sjedim s Andyjem Cohenom koji ima glavu prekrivenu sijedom kosom i on je izvrstan. Zašto je za njega to u redu? Ne znam što da kažem ljudima", izjavila je glumica. "Skoro pa imam osjećaj da ljudi ne žele da mi budemo zadovoljne same sobom. Kao da uživaju u tome da nas boli to tko smo danas, bez obzira na to biramo li starjeti prirodno ili činimo nešto što nam pomaže da se osjećamo bolje. Znam kako izgledam. Nemam izbora. Što mogu učiniti? Da prestanem starjeti? Da nestanem", pitala je Sarah. I ovo nije prvi put da se glumica dotakla iste teme - to je učinila još 2019. godine u intervjuu za časopis Elle. "Ne znam što mogu uraditi po pitanju starenja. Da, starim. Bože, sve vrijeme starim. Kao one svijeće koje vidite u ubrzanim videima. Što bih mogla učiniti? Da izgledam kao ludača?", rekla je tada.

Kritičare je ušutkala i u svibnju prošle godine, kada se vratila na crveni tepih najvažnijeg modnog događaja. A njezin povratak, koji je označio njezino 12. pojavljivanje na Met Gali, bio je u velikom stilu sa spektakularnim stajlingom koji bi odobrila i Carrie Bradshaw. I tek tako... Sarah Jessica Parker stigla je na Met Galu i to je bio fantastičan prizor, prošetala je zelenim tepihom obloženim živim lišćem na najvažnijem modnom događaju čiji je ovogodišnji službeni dress code "Garden of Time". Inače, Sarah je debitirala na prestižnom modnom događaju održanom u Muzeju umjetnosti Metropolitan u New Yorku 1995. godine. Nosila je crnu haljinu s naramenicama koju je kupila u trgovini rabljenom robom i dala je skrojiti po mjeri. Također je sama napravila frizuru i šminku.

Zbog svega što je u djetinjstvu proživjela postala je glasna zagovornica socijalne pomoći obiteljima kojima je to uistinu potrebno. "Neki ljudi imaju predrasude o ljudima koji dobivaju pomoć države. Uvjerena sam da ljudi misle da su to većinom ljudi tamne boje kože, no to nije tako. Ima tu raznih ljudi, pa čak i onih obrazovanih, koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji da ne znaju kako dalje i ne mogu dalje. To ne znači da su lijeni, da ne žele raditi ili da su neškolovani, a u takvoj se situaciji našla i moja obitelj i najbolji je primjer toga", izjavila je. Unatoč silnom uspjehu, milijunima na računu, za što su zaslužni i poslovi sa strane, od unosnih reklamnih ugovora, preko poslovnih suradnji, do vlastite kolekcije parfema, cipela i sličnog, Sarah Jessica Parker i dalje je ona djevojka iz Ohioa koja čvrsto stoji s obje noge na zemlji. Ipak, kako je i sama priznala, iako je sanjala o svemu tome, nikada nije mogla ni zamisliti da će ona djevojčica ostvariti svoj holivudski san i živjeti život o kakvom je maštala. "Nisam ni znala da postoji ovakav život", rekla je Sarah.