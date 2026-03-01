FOTO Našu glumačku divu zadeslila je strašna bolest, a evo kako izgleda njezina kći ljepotica

Ime glumice Zdravke Krstulović zauvijek je urezano u kolektivno pamćenje domaće publike, ponajprije zahvaljujući veličanstvenim ulogama Anđe Vlajine u seriji "Naše malo misto" i Violete u "Velom mistu". Te su je uloge učinile ikonom, a da je njezin lik i djelo i danas duboko utkano u identitet njezina rodnog grada, potvrdile su i nedavne burne reakcije Splićana kada je mural posvećen glumici bio prebojan. Ipak, obećanje o novom muralu je ispunjeno, pa lik legendarne glumice sada krasi zid u Porinovoj ulici kod zgrade splitskog HNK, kazališta u kojem je ostavila neizbrisiv trag.

Paralelno s blistavom karijerom, Zdravka je gradila i obiteljski život. U braku s Ivanom Kapetanovićem dobila je kćer Ivanu, koja je postala središte njezina svijeta. Glumica je često isticala kako joj je majčinstvo donijelo novu životnu dimenziju i učvrstilo je, a za kćer je znala reći da je njezino najveće blago i "mnogo ljepša od nje". Ivana Kapetanović, danas udana Davidović, godinama živi i radi u Londonu, gdje je izgradila uspješnu karijeru kao reporterka, prezenterica i producentica za prestižni BBC World Service. Mnogi se slažu da je Ivana nevjerojatna preslika svoje majke, a njihova fizička sličnost često se ističe u javnosti.

Upravo je obitelj bila glumičin najveći oslonac u najtežim danima. Krajem devedesetih Zdravki je dijagnosticirana Alzheimerova bolest, zbog koje se morala povući sa scene. Posljednju ulogu odigrala je u predstavi "Buždo" u sklopu Splitskog ljeta, nakon čega se potpuno povukla iz javnosti. Obitelj se u to teško vrijeme suočavala i s medijskim napisima vezanim uz brigu o bolesnoj majci, što su kasnije demantirali, ističući bol koju im je nanijela javna stigmatizacija. Legendarna glumica preminula je 5. prosinca 2003. u domu u Varaždinu, a pokopana je na splitskom groblju Lovrinac.

Podjetimo, rođena u Splitu 1940. godine, nedaleko od kazališnih dasaka koje su joj život značile, Zdravka je nakon diplome na Akademiji dramske umjetnosti postala stalna članica Drame HNK Split. Iako su je proslavile televizijske uloge, njezina prava umjetnička snaga ležala je u kazalištu, gdje je bila prvakinja. Odigrala je neke od najzahtjevnijih uloga, poput Mare u "Kati Kapuralici", Kate Aždaje u "Libru Marka Uvodića" i naslovne uloge u Marinkovićevoj "Gloriji". Njezin talent potvrđuju i brojne nagrade, među kojima su Godišnja nagrada Grada Splita i Nagrada "Emanuel Vidović" za životno djelo.