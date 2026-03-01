Naši Portali
Komentari
OPERACIJA 'LJUTI LAV'

VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad

Foto: IDF
1/9
Autor
Danijel Prerad
01.03.2026.
u 10:59

Prvi put od početka operacije 'Ljuti lav' IDF napada ciljeve koji pripadaju iranskom režimu u središtu Tehrana

Izraelske obrambene snage objavile su snimku novog napada Izraelskih zračnih snaga u Teheranu. Kako su objavili snimka pokazuje napad na sjedište iranskog režima u Teheranu koji se dogodio danas prijepodne. Prvi put od početka operacije 'Ljuti lav' IDF napada ciljeve koji pripadaju iranskom režimu u središtu Tehrana. Izraelske zračne trupe, vođene obavještajnim podacima IDF-a, započelo je val napada na ciljeve koji pripadaju iranskom režimu u Teheranu.

Tijekom proteklog dana, izraelske zračne trupe izvele su masovne napade kako bi uspostavili zračnu prevlast i otvorili put prema Teheranu.Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE
SAD Izrael napad na Iran

AL
Aleluja
11:13 01.03.2026.

"Izraelske snage probile se do središta Teherana" - što vi pričate? Koje snage su se probile do središta Teherana? Središte Teherana je raketirano, nikakve snage se nisu probile do Teherana

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
11:41 01.03.2026.

Joj sad kad krene Iran sa svojim tajnim oružjem na SAD i Izrael , bolje da ih nema.

AN
Andrejxy
11:31 01.03.2026.

Neobično izgleda tijek ekplozija. Više mi liči da je minirano pa da je uslijedio niz eksplozija nego da je iz zraka doletjelo x raketa

