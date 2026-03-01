VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad

Izraelske obrambene snage objavile su snimku novog napada Izraelskih zračnih snaga u Teheranu. Kako su objavili snimka pokazuje napad na sjedište iranskog režima u Teheranu koji se dogodio danas prijepodne. Prvi put od početka operacije 'Ljuti lav' IDF napada ciljeve koji pripadaju iranskom režimu u središtu Tehrana. Izraelske zračne trupe, vođene obavještajnim podacima IDF-a, započelo je val napada na ciljeve koji pripadaju iranskom režimu u Teheranu.
Tijekom proteklog dana, izraelske zračne trupe izvele su masovne napade kako bi uspostavili zračnu prevlast i otvorili put prema Teheranu.Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE.
18 NOVIH LOKACIJA
FOTO Postavljene nove nadzorne kamere za kontrolu parkiranja u Zagrebu, pogledajte gdje morate pripazit
LJUBAVNA PRIČA
FOTO Domaći glumac zanosnu suprugu oženio je nakon godinu i pol veze: Vjenčali su se na 'riskantan' datum
Noćni zagrebački streetstyle
Centar Zagreba pretvorio se u modnu pistu, a jedan detalj krade sve poglede
Alarmantno
"Izraelske snage probile se do središta Teherana" - što vi pričate? Koje snage su se probile do središta Teherana? Središte Teherana je raketirano, nikakve snage se nisu probile do Teherana